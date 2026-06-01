أسعار النفط تشهد قفزة قياسية بعد أنباء تعليق إيران اتصالاتها مع واشنطن

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة 5%، وسط تقارير تفيد بأن إيران علّقت اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لبيانات التداول.

وفي تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت موسكو(1:25 ظهرا بتوقيت غرينيتش)، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب بنسبة 5% عن الإغلاق السابق، ليصل إلى 95.68 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو/ تموز بنسبة 5.36%، لتصل إلى 92.07 دولار.وكانت وكالة أنباء "تسنيم" قد ذكرت اليوم الاثنين، أن إيران علّقت اتصالاتها مع الولايات المتحدة احتجاجًا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.وأضافت أن "المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة في لبنان"، معتبرين أن استئناف أي محادثات أو اتصالات غير مباشر مع واشنطن يبقى مرهونًا بتلبية هذه المطالب.يشار إلى أنه قبل نشر هذا الإعلان، ارتفعت أسعار كلا النوعين من النفط بنسبة تتراوح بين 2 و2.5%.وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومداناً"، متابعا: "ونسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

