أسعار النفط تشهد قفزة قياسية بعد أنباء تعليق إيران اتصالاتها مع واشنطن
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة 5%، وسط تقارير تفيد بأن إيران علّقت اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لبيانات التداول. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T14:38+0000
وفي تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت موسكو(1:25 ظهرا بتوقيت غرينيتش)، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب بنسبة 5% عن الإغلاق السابق، ليصل إلى 95.68 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو/ تموز بنسبة 5.36%، لتصل إلى 92.07 دولار.
وكانت وكالة أنباء "تسنيم" قد ذكرت اليوم الاثنين، أن إيران علّقت اتصالاتها مع الولايات المتحدة احتجاجًا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.
وأضافت أن "المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة في لبنان"، معتبرين أن استئناف أي محادثات أو اتصالات غير مباشر مع واشنطن يبقى مرهونًا بتلبية هذه المطالب.
وكان الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.
يشار إلى أنه قبل نشر هذا الإعلان، ارتفعت أسعار كلا النوعين من النفط بنسبة تتراوح بين 2 و2.5%.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد، اليوم الاثنين، أن "لبنان يواجه في هذه الأيام الصعبة من تاريخه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا
ومداناً"، متابعا: "ونسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".