https://sarabic.ae/20260618/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-لا-يعلن-السلام-إلا-بأشكال-غير-مقبولة-للتفاوض-1114459336.html
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يعلن السلام إلا بأشكال غير مقبولة للتفاوض
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يعلن السلام إلا بأشكال غير مقبولة للتفاوض
سبوتنيك عربي
أكد السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن نظام كييف يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا، بطرق غير مقبولة لبدء أي مفاوضات. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T05:56+0000
2026-06-18T05:56+0000
2026-06-18T05:56+0000
روسيا
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وقال ميروشنيك لصحيفة روسية: "لا توجد سوى مقترحات تُطرح ليتم رفضها. وأوكرانيا لا تعلن السلام إلا بصيغة وشكل غير مقبولين لبدء أي نوع من المفاوضات".وأضاف: "لكن، على الأقل حتى اليوم، لا نرى أي رغبة خاصة لدى الجانب الأوكراني في إجراء الحوار بهذه الطريقة".وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي، يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فليأتِ إلى موسكو.وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، صرح في وقت سابق، أن رسالة فلاديمير زيلينسكي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبعد ما تكون عن مبادرة سلام، بل هي استفزازٌ سافر.الخارجية الروسية لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: سياساتكم تؤجج الصراع في أوكرانياأوشاكوف: إذا كان زيلينسكي يرغب في لقاء بوتين فليأت إلى موسكو
https://sarabic.ae/20260615/-بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-نظيره-البيلاروسي-ريجينكوف-1114357486.html
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روسيا
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يعلن السلام إلا بأشكال غير مقبولة للتفاوض
أكد السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن نظام كييف يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا، بطرق غير مقبولة لبدء أي مفاوضات.
وقال ميروشنيك لصحيفة روسية: "لا توجد سوى مقترحات تُطرح ليتم رفضها. وأوكرانيا لا تعلن السلام إلا بصيغة وشكل غير مقبولين لبدء أي نوع من المفاوضات".
وأشار السفير الروسي إلى أن استمرار المفاوضات بشأن التسوية بوساطة أمريكية أمر ممكن تمامًا، ولكن هناك حاجة إلى اتفاق منفصل في هذا الشأن.
وأضاف: "لكن، على الأقل حتى اليوم، لا نرى أي رغبة خاصة لدى الجانب الأوكراني في إجراء الحوار بهذه الطريقة".
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه إذا كان فلاديمير زيلينسكي، يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فليأتِ إلى موسكو.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، صرح في وقت سابق، أن رسالة فلاديمير زيلينسكي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبعد ما تكون عن مبادرة سلام، بل هي استفزازٌ سافر
.