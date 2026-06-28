https://sarabic.ae/20260628/بوتين-الهجمات-الإرهابية-التي-تقوم-بها-كييف-لا-تؤثر-على-خط-التماس-القتالي-1114793050.html
بوتين: الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتالي
بوتين: الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتالي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ضرورة تحقيق التنسيق بين جميع المستويات والجهات المشاركة في التصدي للهجمات التي تستهدف البنية التحتية الروسية،... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T19:10+0000
2026-06-28T19:10+0000
2026-06-28T20:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأكد بوتين أن روسيا تدرس بعناية كل مقترح من أوكرانيا، وقال: "نحن ندرس بعناية، وأقول هذا دون أي سخرية، كل مقترح يأتي من هذا الجانب".وأوضح أن أن البنية التحتية المتضررة جراء هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في روسيا يجري ترميمها بسرعة، وقال: "هناك أضرار (نتيجة لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية)، ولكن يجري إصلاح جميع المنشآت المتضررة بسرعة، والمشاكل التي ظهرت ليست خطيرة. كل شيء يعمل بكفاءة عالية وبهامش أمان كبير".وأكمل: "لا تؤثر هذه الهجمات الإرهابية على الوضع على الجبهة. هذه هي النقطة الأساسية. جميع الضربات، أينما استهدفت، حتى على بنيتنا التحتية، لا تؤثر إطلاقاً على الوضع على الجبهة، على خط التماس".ولفت بوتين إلى أن مهمة القوات المسلحة الروسية في مقاطعتي سومي وفولشانسك هي إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود، وقال: "هدف القوات الروسية في اتجاهي سومي وفوفشانسك هو إنشاء منطقة أمنية على طول حدودنا. وقد تم تحديد هذه المهمة بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك والهجمات المستمرة على مناطقنا الحدودية".وتابع: "سيدفع النظام الأوكراني ثمن جرائمه في كورسك بخسارة الأراضي اللازمة لإنشاء منطقة أمنية في المنطقة الحدودية".وأكد بوتين على ضرورة التنسيق بين جميع المستويات والهيئات المعنية بصد الهجمات على البنية التحتية الروسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الشعب.وأضاف: "بشكل عام، لا تُشنّ الهجمات على بنيتنا التحتية المدنية لمجرد إلحاق الضرر بنا، مع أنني أعتقد أن هذا الأمر مهم للعدو أيضاً، بل أيضاً لتأجيج حملة إعلامية. عملية إعلامية ضمن المواجهة مع روسيا، بهدف زرع الشك في أنفسنا، وفي قوتنا، وإحداث انقسام في المجتمع الروسي وإجبار روسيا على وقف هجوم قواتنا على طول خط التماس، ولو لفترة وجيزة لخلق الظروف لبدء عملية التفاوض بشروط مواتية لنا، أي لخصمنا. لن نمنحهم مثل هذه الفرصة".وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من اختراق خط دفاعي هندسي ثلاثي الخطوط في قطاع دوبروبولي، قائلا: "في قطاع دوبروبولي، تمكنت قواتنا من اختراق خط دفاعي هندسي ثلاثي الخطوط، كان يُعتبر منيعا، ومجهزا تجهيزا جيدا".وتابع: "يسعى الغرب إلى هزيمة روسيا استراتيجيا، لم يُستبعد هذا البند رسميا من جدول الأعمال؛ إنهم يسعون إلى هزيمة روسيا، هزيمة استراتيجية".وأضاف: "ستؤدي قواتنا واجبها وستبذل كل ما في وسعها لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".وأضاف: "لدى قوات مجموعة "دنيبر" منطقة مسؤولية واسعة،. فهي تخوض معارك ناجحة في اتجاه أوريخوفو، وتتحرك على طول ضفاف خزان كاخوفكا في الاتجاه العام لزابوروجيه".وتابع: "في اتجاه روبتسوفسك، على الضفة اليسرى لنهر ستاري أوسكول، حاصرنا فعلياً مجموعة معادية تضم نحو 5000 جندي. إنهم محاصرون على ضفاف النهر".وأضاف: "يتقدم الجيش الثالث التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بخطى جيدة نحو مدينة سلافيانسك، وقد دخل قرية نيكولايفكا، ولم يتبقَّ سوى نحو 8-9 كيلومترات للوصول إلى سلافيانسك نفسها. ويسير الهجوم بنجاح في 15 قطاعا، وتتقدم قواتنا في هذا الاتجاه يوميًا".وأكمل: "إذا كان كل هذا صحيحا وأن أوكرانيا "تنتصر"، فعلى القادة الغربيين أن ينتظروا، وسيتحقق هدف هزيمة روسيا الاستراتيجية تلقائياً. حسناً، فلينتظروا. أما قواتنا فستؤدي واجبها، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".وأوضح بوتين أن القوات المسلحة الروسية باتت على بُعد 2.5 إلى 4 كيلومترات من كوبيانسك والهجمات الأوكرانية المضادة لا تُحقق أي نجاح.ولفت إلى أن القوات الروسية لم يتبق لها سوى 149 منزلا لتحريرها في كراسني ليمان.وأضاف: "فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لشبه جزيرة القرم، فإن الاحتياج الشهري، كما أبلغني الوزير، يبلغ 70 ألف طن. ولا تملك القرم حاليًا سوى ما يكفيها لبضعة أيام. وسيتم تلبية الطلب وسنزيد هذه الإمدادات برًا وبحرًا".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين: الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتالي
19:10 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 20:10 GMT 28.06.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ضرورة تحقيق التنسيق بين جميع المستويات والجهات المشاركة في التصدي للهجمات التي تستهدف البنية التحتية الروسية، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتالي.
وأكد بوتين أن روسيا تدرس بعناية كل مقترح من أوكرانيا، وقال: "نحن ندرس بعناية، وأقول هذا دون أي سخرية، كل مقترح يأتي من هذا الجانب".
وأضاف متحدثا عن الاتصالات المتعلقة بالتسوية الأوكرانية: "نعم، بالفعل، هناك اتصالات، وهي قائمة عبر عدة اتجاهات وعدة قنوات، لا أرى في ذلك أي سر".
وأوضح أن أن البنية التحتية المتضررة جراء هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في روسيا يجري ترميمها بسرعة، وقال: "هناك أضرار (نتيجة لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية)، ولكن يجري إصلاح جميع المنشآت المتضررة بسرعة، والمشاكل التي ظهرت ليست خطيرة. كل شيء يعمل بكفاءة عالية وبهامش أمان كبير".
وأكمل: "لا تؤثر هذه الهجمات الإرهابية على الوضع على الجبهة. هذه هي النقطة الأساسية. جميع الضربات، أينما استهدفت، حتى على بنيتنا التحتية، لا تؤثر إطلاقاً على الوضع على الجبهة، على خط التماس".
وأشار إلى أنه من الضروري تحقيق التنسيق بين جميع المستويات والجهات المشاركة في صد الهجمات على البنية التحتية الروسية والأولوية هي حماية المواطنين.
ولفت بوتين إلى أن مهمة القوات المسلحة الروسية في مقاطعتي سومي وفولشانسك هي إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود، وقال: "هدف القوات الروسية في اتجاهي سومي وفوفشانسك هو إنشاء منطقة أمنية على طول حدودنا. وقد تم تحديد هذه المهمة بعد غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك والهجمات المستمرة على مناطقنا الحدودية".
وتابع: "سيدفع النظام الأوكراني ثمن جرائمه في كورسك بخسارة الأراضي اللازمة لإنشاء منطقة أمنية في المنطقة الحدودية".
وأشار بوتين إلى النقص الكارثي في أعداد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وقال: "في ظل هذا النقص الكارثي في الأفراد، يبدو أن القوات المسلحة الأوكرانية تعتقد أن هذا قد يكون سبيل نجاتها. لكن إنقاذ نظام كييف ليس ضمن خططنا".
وأكد بوتين على ضرورة التنسيق بين جميع المستويات والهيئات المعنية بصد الهجمات على البنية التحتية الروسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الشعب.
وأضاف: "بشكل عام، لا تُشنّ الهجمات على بنيتنا التحتية المدنية لمجرد إلحاق الضرر بنا، مع أنني أعتقد أن هذا الأمر مهم للعدو أيضاً، بل أيضاً لتأجيج حملة إعلامية. عملية إعلامية ضمن المواجهة مع روسيا، بهدف زرع الشك في أنفسنا، وفي قوتنا، وإحداث انقسام في المجتمع الروسي وإجبار روسيا على وقف هجوم قواتنا على طول خط التماس، ولو لفترة وجيزة لخلق الظروف لبدء عملية التفاوض بشروط مواتية لنا، أي لخصمنا. لن نمنحهم مثل هذه الفرصة".
وأكد بوتين أن لقوات الروسية تتمركز على بعد نحو 10.5 كيلومترات من مدينة سومي، وقال: "نحن على بعد حوالي 10.5 كيلومترات من مدينة سومي".
وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من اختراق خط دفاعي هندسي ثلاثي الخطوط في قطاع دوبروبولي، قائلا: "في قطاع دوبروبولي، تمكنت قواتنا من اختراق خط دفاعي هندسي ثلاثي الخطوط، كان يُعتبر منيعا، ومجهزا تجهيزا جيدا".
وتابع: "يسعى الغرب إلى هزيمة روسيا استراتيجيا، لم يُستبعد هذا البند رسميا من جدول الأعمال؛ إنهم يسعون إلى هزيمة روسيا، هزيمة استراتيجية".
وأضاف: "ستؤدي قواتنا واجبها وستبذل كل ما في وسعها لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
وأشار إلى أن روسيا لا تستبعد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية شنّ هجمات تمويهية باستخدام القوات الخاصة، قوال: "في ظل الوضع الراهن، لا نستبعد احتمال لجوء القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجمات مفاجئة، كما يظن الخصم أنها ستكون مفاجئة لنا، وهجمات تشتيتية بمهام محدودة باستخدام وحدات خاصة، بهدف صرف انتباهنا أو قواتنا عن تنفيذ المهام الرئيسية، وهي التحرير النهائي لدونباس ونوفوروسيا".
وأضاف: "لدى قوات مجموعة "دنيبر" منطقة مسؤولية واسعة،. فهي تخوض معارك ناجحة في اتجاه أوريخوفو، وتتحرك على طول ضفاف خزان كاخوفكا في الاتجاه العام لزابوروجيه".
وتابع: "في اتجاه روبتسوفسك، على الضفة اليسرى لنهر ستاري أوسكول، حاصرنا فعلياً مجموعة معادية تضم نحو 5000 جندي. إنهم محاصرون على ضفاف النهر".
وأضاف: "يتقدم الجيش الثالث التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بخطى جيدة نحو مدينة سلافيانسك، وقد دخل قرية نيكولايفكا، ولم يتبقَّ سوى نحو 8-9 كيلومترات للوصول إلى سلافيانسك نفسها. ويسير الهجوم بنجاح في 15 قطاعا، وتتقدم قواتنا في هذا الاتجاه يوميًا".
وأكد بوتين أن أن 96% من مدينة كونستانتينوفكا باتت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، وقال: "بإمكاننا استئناف العمليات القتالية مع ثوات مجموعة "الجنوب"، التي تُقاتل لتحرير أحد أهم معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، وهو خط دفاعي استراتيجي، ألا وهو مدينة كونستانتينوفكا. 96% من المدينة تحت سيطرتنا".
وأكمل: "إذا كان كل هذا صحيحا وأن أوكرانيا "تنتصر"، فعلى القادة الغربيين أن ينتظروا، وسيتحقق هدف هزيمة روسيا الاستراتيجية تلقائياً. حسناً، فلينتظروا. أما قواتنا فستؤدي واجبها، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
وأوضح بوتين أن القوات المسلحة الروسية باتت على بُعد 2.5 إلى 4 كيلومترات من كوبيانسك والهجمات الأوكرانية المضادة لا تُحقق أي نجاح.
ولفت إلى أن القوات الروسية لم يتبق لها سوى 149 منزلا لتحريرها في كراسني ليمان.
وأكد بوتين عن الحاجة إلى رفع إنتاج أكثر منظومات الدفاع الجوي طلبا بشكل عاجل وملحوظ، وقال بوتين: "أن هذه الأنظمة يجب أن يتم تطويرها باستمرار بما يتماشى مع متطلبات العمليات القتالية، وحماية المواقع الحيوية، وبما يتناسب مع طبيعة الأسلحة المستخدمة من قبل العدو".
وأضاف: "فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لشبه جزيرة القرم، فإن الاحتياج الشهري، كما أبلغني الوزير، يبلغ 70 ألف طن. ولا تملك القرم حاليًا سوى ما يكفيها لبضعة أيام. وسيتم تلبية الطلب وسنزيد هذه الإمدادات برًا وبحرًا".