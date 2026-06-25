https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-أوروبا-باتت-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-في-أوكرانيا-1114694826.html

الخارجية الروسية: أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

الخارجية الروسية: أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أوروبا باتت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا، حيث تستثمر دولها بنشاط في تزويد كييف... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T13:22+0000

2026-06-25T13:22+0000

2026-06-25T13:22+0000

روسيا

العالم

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وقالت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "إن المبالغ المعلنة لما يسمى بالتبرعات لاستمرار العدوان الدموي على المدنيين تعد دليلاً قاطعاً إضافياً على أن أوروبا، وبالأخص أوروبا الغربية، أصبحت اليوم العقبة الرئيسية أمام السلام. ففي التصور الأوروبي، يفترض أن الحرب هي سبيل السلام".أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن موسكو تأسف لأن كوريا الجنوبية، وخلافاً لتصريحاتها حول الرغبة في تطبيع العلاقات مع روسيا، تتضامن علناً مع التهجمات المناهضة لروسيا من قبل الاتحاد الأوروبي.وقالت الوزارة في بيان عقب لقاء جمع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية، لي سوك باي، في موسكو: "أعرب الجانب الروسي عن أسفه لأن قيادة جمهورية كوريا الجنوبية، وخلافاً للتصريحات المتكررة حول الاهتمام بتطبيع العلاقات الثنائية مع موسكو، تتضامن علناً مع الهجمات المناهضة لروسيا من قبل شركائها الغربيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 18 مارس/ آذار الفائت، بأن روسيا تتابع باهتمام خطط كوريا الجنوبية فيما يتعلق بمبادرة حلف الناتو حول "قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا"، وتتوقع أن تلتزم سيؤول بتعهداتها بعدم المشاركة في توريد الأسلحة الفتاكة إلى كييف.وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية: "نحن نراقب عن كثب خطط هذا البلد (كوريا الجنوبية) فيما يتعلق بمبادرة "الناتو"، حول ما يسمى بـ 'قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا'".وأضافت زاخاروفا: "نتوقع أن تواصل سيؤول التزامها بنهج ضبط النفس، تماشياً مع التصريحات التي أدلت بها بشأن عدم المشاركة في توريد الأسلحة الفتاكة لنظام كييف".

https://sarabic.ae/20260625/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطئ-في-اعتبار-ضبط-النفس-الروسي-ضعفا-1114683795.html

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