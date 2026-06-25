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الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا

سبوتنيك عربي

أكد ألكسندر باستوخوف، الخبيرفي جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن "الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفًا"، وأنه "من الضروري توفير رد تشريعي على هذه... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T09:30+0000

2026-06-25T09:30+0000

2026-06-25T09:48+0000

روسيا

العالم

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وقال باستوخوف خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي للقانون: "نحن بحاجة ماسة إلى تطوير تدابير تشريعية داخل بلدنا أولًا وقبل كل شيء، نظامنا العام، قادرة على التصدي لأفعالهم بشكل مناسب. يخطئ الغربيون في اعتبار ضبط النفس الذي نمارسه ضعفًا. لذلك، يجب أن نبدأ بالقانون، ومن الأهمية بمكان أن تتضمن تشريعاتنا آلية جديدة لمواجهة هذه التطلعات العدائية".وبحسب الخبير الروسي، يكمن الفرق في أن "الأعمال العدائية تهدف إلى تدمير الدول"، وأوضح: "أرى أنها تُشبه في طبيعتها جريمة دولية. هذه ليست عقوبات بالمعنى المتعارف عليه، حتى وإن كانت غير قانونية ومُعتمدة دون موافقة مجلس الأمن الدولي، لكنها ليست حظرًا على النبيذ أو الجبن، على سبيل المثال. إنها تحديدًا إجراءات تهدف إلى تدمير دولة. هذا زحف جديد نحو الشرق، ويجب مقاومته بكل تأكيد".وأشار باستوخوف إلى أن "الدول الغربية تستغل ثغرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لخلق وهم الشرعية في الاستيلاء على الشحنات البحرية الروسية لصالح أوكرانيا".وتابع الخبير في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "إنهم يعتمدون على المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على أنه للسفينة الحربية الحق في تفتيش أي سفينة والتحقق من وثائقها للتأكد من سلامة جميع الإجراءات وقانونيتها، لكن المادة ذاتها لا تتطرق إلى أي إجراءات أخرى في حال انتهاك سفينة ما أو وجود خلل في وثائقها، ويستغلون هذه الثغرة القانونية لاعتقال هذه السفن وأفراد طواقمها".واستشهد باحتجاز سفينة الشحن "كافا"، التي تحمل بضائع روسية وترفع علمًا أجنبيًا، كمثال على ذلك. وأشارالخبير في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن محكمة سويدية صادرت السفينة وسلمتها إلى أوكرانيا. وأضاف باستوخوف: "هذه ممارسة حقيقية، وهذا ما يحاولون فعله. إنهم يحاولون إيهام الناس بأنهم يتصرفون في إطار القانون".ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الدولي الـ14 للقانون في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 24 إلى 26 يونيو/ حزيران الجاري.ضابط استخبارات أمريكي: حلف الناتو أضعف من أن يمنع روسيا من الانتصار في الصراعالاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

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