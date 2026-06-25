عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260625/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطئ-في-اعتبار-ضبط-النفس-الروسي-ضعفا-1114683795.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر باستوخوف، الخبيرفي جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن "الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفًا"، وأنه "من الضروري توفير رد تشريعي على هذه... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T09:30+0000
2026-06-25T09:48+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وقال باستوخوف خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي للقانون: "نحن بحاجة ماسة إلى تطوير تدابير تشريعية داخل بلدنا أولًا وقبل كل شيء، نظامنا العام، قادرة على التصدي لأفعالهم بشكل مناسب. يخطئ الغربيون في اعتبار ضبط النفس الذي نمارسه ضعفًا. لذلك، يجب أن نبدأ بالقانون، ومن الأهمية بمكان أن تتضمن تشريعاتنا آلية جديدة لمواجهة هذه التطلعات العدائية".وبحسب الخبير الروسي، يكمن الفرق في أن "الأعمال العدائية تهدف إلى تدمير الدول"، وأوضح: "أرى أنها تُشبه في طبيعتها جريمة دولية. هذه ليست عقوبات بالمعنى المتعارف عليه، حتى وإن كانت غير قانونية ومُعتمدة دون موافقة مجلس الأمن الدولي، لكنها ليست حظرًا على النبيذ أو الجبن، على سبيل المثال. إنها تحديدًا إجراءات تهدف إلى تدمير دولة. هذا زحف جديد نحو الشرق، ويجب مقاومته بكل تأكيد".وأشار باستوخوف إلى أن "الدول الغربية تستغل ثغرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لخلق وهم الشرعية في الاستيلاء على الشحنات البحرية الروسية لصالح أوكرانيا".وتابع الخبير في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "إنهم يعتمدون على المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على أنه للسفينة الحربية الحق في تفتيش أي سفينة والتحقق من وثائقها للتأكد من سلامة جميع الإجراءات وقانونيتها، لكن المادة ذاتها لا تتطرق إلى أي إجراءات أخرى في حال انتهاك سفينة ما أو وجود خلل في وثائقها، ويستغلون هذه الثغرة القانونية لاعتقال هذه السفن وأفراد طواقمها".واستشهد باحتجاز سفينة الشحن "كافا"، التي تحمل بضائع روسية وترفع علمًا أجنبيًا، كمثال على ذلك. وأشارالخبير في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن محكمة سويدية صادرت السفينة وسلمتها إلى أوكرانيا. وأضاف باستوخوف: "هذه ممارسة حقيقية، وهذا ما يحاولون فعله. إنهم يحاولون إيهام الناس بأنهم يتصرفون في إطار القانون".ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الدولي الـ14 للقانون في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 24 إلى 26 يونيو/ حزيران الجاري.ضابط استخبارات أمريكي: حلف الناتو أضعف من أن يمنع روسيا من الانتصار في الصراعالاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20260408/جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يعمل-سرا-على-صنع-أسلحة-نووية-1112378559.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا

09:30 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 25.06.2026)
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد ألكسندر باستوخوف، الخبيرفي جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن "الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفًا"، وأنه "من الضروري توفير رد تشريعي على هذه التطلعات العدائية".
وقال باستوخوف خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي للقانون: "نحن بحاجة ماسة إلى تطوير تدابير تشريعية داخل بلدنا أولًا وقبل كل شيء، نظامنا العام، قادرة على التصدي لأفعالهم بشكل مناسب. يخطئ الغربيون في اعتبار ضبط النفس الذي نمارسه ضعفًا. لذلك، يجب أن نبدأ بالقانون، ومن الأهمية بمكان أن تتضمن تشريعاتنا آلية جديدة لمواجهة هذه التطلعات العدائية".

وتابع: "أعتقد أنه يجب علينا تعديل القانون الفيدرالي بشأن مواجهة الأعمال غير الودّية من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى لتحديد وتوضيح ما يشكّل أعمالًا غير ودّية وما يشكل أعمالًا عدائية".

وبحسب الخبير الروسي، يكمن الفرق في أن "الأعمال العدائية تهدف إلى تدمير الدول"، وأوضح: "أرى أنها تُشبه في طبيعتها جريمة دولية. هذه ليست عقوبات بالمعنى المتعارف عليه، حتى وإن كانت غير قانونية ومُعتمدة دون موافقة مجلس الأمن الدولي، لكنها ليست حظرًا على النبيذ أو الجبن، على سبيل المثال. إنها تحديدًا إجراءات تهدف إلى تدمير دولة. هذا زحف جديد نحو الشرق، ويجب مقاومته بكل تأكيد".

وأضاف: "بحسب المعلومات التي وردت إلى جهازنا، فإن الدول الغربية وحلفائها تُقيّم حاليًا عقوباتها بأنها غير قادرة على تحقيق أهدافها، كما أن هذه العقوبات نفسها تُلحق الضرر باقتصاداتها".

وأشار باستوخوف إلى أن "الدول الغربية تستغل ثغرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لخلق وهم الشرعية في الاستيلاء على الشحنات البحرية الروسية لصالح أوكرانيا".
سلاح نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي يعمل سرا على صنع أسلحة نووية
8 أبريل, 08:13 GMT
وتابع الخبير في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "إنهم يعتمدون على المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على أنه للسفينة الحربية الحق في تفتيش أي سفينة والتحقق من وثائقها للتأكد من سلامة جميع الإجراءات وقانونيتها، لكن المادة ذاتها لا تتطرق إلى أي إجراءات أخرى في حال انتهاك سفينة ما أو وجود خلل في وثائقها، ويستغلون هذه الثغرة القانونية لاعتقال هذه السفن وأفراد طواقمها".

ووفقًا لباستوخوف، سيتم تقديم طاقم السفينة للمحاكمة في الدولة التي احتجزت قواتها البحرية السفينة، وسيتم مصادرتها و"سيحاولون تسليمها إلى نظام كييف حتى يتمكنوا من مواصلة شن الحرب علينا".

واستشهد باحتجاز سفينة الشحن "كافا"، التي تحمل بضائع روسية وترفع علمًا أجنبيًا، كمثال على ذلك. وأشارالخبير في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن محكمة سويدية صادرت السفينة وسلمتها إلى أوكرانيا. وأضاف باستوخوف: "هذه ممارسة حقيقية، وهذا ما يحاولون فعله. إنهم يحاولون إيهام الناس بأنهم يتصرفون في إطار القانون".
ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الدولي الـ14 للقانون في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 24 إلى 26 يونيو/ حزيران الجاري.
ضابط استخبارات أمريكي: حلف الناتو أضعف من أن يمنع روسيا من الانتصار في الصراع
الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала