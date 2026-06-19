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الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأوروبيين يواصلون، منذ سنوات، تقديم صورة "جذابة" للأوكرانيين بشأن آفاق انضمام بلادهم إلى... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T09:43+0000

2026-06-19T09:43+0000

2026-06-19T09:47+0000

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وقال المكتب الصحفي للجهاز في بيان: "لسنوات، دأب المسؤولون والسياسيون الأوروبيون على رسم صورة مغرية للأوكرانيين وهم ينضمون إلى ما يُسمى بـ"المليار الذهبي"، ويُوعدون بحياة رغيدة وأمن وازدهار داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أن كييف على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إليه".وجاء في البيان: "تخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي اندماج دولة تعتمد سياساتها على القومية المتطرفة إلى تعزيز موقف القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".وأشار إلى أنه مع إدراكهم التام لانعدام فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يعتزم البيروقراطيون الأوروبيون الاستمرار في خداع الأوكرانيين.وقال الجهاز: "على الرغم من إدراكهم التام لضعف فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن البيروقراطيين الأوروبيين مصممون على مواصلة خداع الأوكرانيين.. تكرر الشعار مرارا وتكرارا بأن "مستقبل أوكرانيا المشرق" في الاتحاد الأوروبي على وشك المجيء. متى سيدرك الشعب الأوكراني أخيرًا أنه يُقاد من أنفه؟ إن الغاية الوحيدة المرجوة منهم في أوروبا التي كانت مزدهرة هي أن يكونوا وقودًا للمدافع في الحرب ضد روسيا".وأكد المكتب الإعلامي أن الاتحاد الأوروبي يرى أن أوكرانيا غير مستعدةٍ على الإطلاق للانضمام الكامل إلى "أوروبا موحدة".وبحسب البيان، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء هذا التقييم، من بينها تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوكرانيا، واتساع نطاق الفساد، إضافة إلى استمرار الصراع المسلح مع روسيا، وهي عوامل تجعل عملية الاندماج الكامل، معقدة للغاية.

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