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الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأوروبيين يواصلون، منذ سنوات، تقديم صورة "جذابة" للأوكرانيين بشأن آفاق انضمام بلادهم إلى... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T09:43+0000
2026-06-19T09:47+0000
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وقال المكتب الصحفي للجهاز في بيان: "لسنوات، دأب المسؤولون والسياسيون الأوروبيون على رسم صورة مغرية للأوكرانيين وهم ينضمون إلى ما يُسمى بـ"المليار الذهبي"، ويُوعدون بحياة رغيدة وأمن وازدهار داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أن كييف على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إليه".وجاء في البيان: "تخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي اندماج دولة تعتمد سياساتها على القومية المتطرفة إلى تعزيز موقف القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".وأشار إلى أنه مع إدراكهم التام لانعدام فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يعتزم البيروقراطيون الأوروبيون الاستمرار في خداع الأوكرانيين.وقال الجهاز: "على الرغم من إدراكهم التام لضعف فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن البيروقراطيين الأوروبيين مصممون على مواصلة خداع الأوكرانيين.. تكرر الشعار مرارا وتكرارا بأن "مستقبل أوكرانيا المشرق" في الاتحاد الأوروبي على وشك المجيء. متى سيدرك الشعب الأوكراني أخيرًا أنه يُقاد من أنفه؟ إن الغاية الوحيدة المرجوة منهم في أوروبا التي كانت مزدهرة هي أن يكونوا وقودًا للمدافع في الحرب ضد روسيا".وأكد المكتب الإعلامي أن الاتحاد الأوروبي يرى أن أوكرانيا غير مستعدةٍ على الإطلاق للانضمام الكامل إلى "أوروبا موحدة".وبحسب البيان، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء هذا التقييم، من بينها تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوكرانيا، واتساع نطاق الفساد، إضافة إلى استمرار الصراع المسلح مع روسيا، وهي عوامل تجعل عملية الاندماج الكامل، معقدة للغاية.
https://sarabic.ae/20260515/الاستخبارات-الروسية-نظام-كييف-يكثف-محاولاته-لزعزعة-استقرار-المجتمع-الروسي-1113435092.html
https://sarabic.ae/20260227/الكرملين-الاستخبارات-الروسية-رصدت-محاولات-كييف-للتحضير-لتخريب-أنابيب-التياران-الأزرق-و-التركي-1110820844.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

09:43 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 09:47 GMT 19.06.2026)
© Sputnikثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Sputnik
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أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأوروبيين يواصلون، منذ سنوات، تقديم صورة "جذابة" للأوكرانيين بشأن آفاق انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن الواقع السياسي والاقتصادي، يشير إلى عكس ذلك.
وقال المكتب الصحفي للجهاز في بيان: "لسنوات، دأب المسؤولون والسياسيون الأوروبيون على رسم صورة مغرية للأوكرانيين وهم ينضمون إلى ما يُسمى بـ"المليار الذهبي"، ويُوعدون بحياة رغيدة وأمن وازدهار داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أن كييف على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إليه".

وأكد جهاز الاستخبارات، أن مسؤولون وسياسيون أوروبيون، خلال اتصالات غير رسمية، بوضوح أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، وعلى الأقل على المدى المتوسط، أمرٌ مستبعدٌ تماماً".

وجاء في البيان: "تخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي اندماج دولة تعتمد سياساتها على القومية المتطرفة إلى تعزيز موقف القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".
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وأشار إلى أنه مع إدراكهم التام لانعدام فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يعتزم البيروقراطيون الأوروبيون الاستمرار في خداع الأوكرانيين.
وقال الجهاز: "على الرغم من إدراكهم التام لضعف فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن البيروقراطيين الأوروبيين مصممون على مواصلة خداع الأوكرانيين.. تكرر الشعار مرارا وتكرارا بأن "مستقبل أوكرانيا المشرق" في الاتحاد الأوروبي على وشك المجيء. متى سيدرك الشعب الأوكراني أخيرًا أنه يُقاد من أنفه؟ إن الغاية الوحيدة المرجوة منهم في أوروبا التي كانت مزدهرة هي أن يكونوا وقودًا للمدافع في الحرب ضد روسيا".
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وأكد المكتب الإعلامي أن الاتحاد الأوروبي يرى أن أوكرانيا غير مستعدةٍ على الإطلاق للانضمام الكامل إلى "أوروبا موحدة".

توضح البيانات التي تلقتها الجهاز بوضوح أن آفاق أوكرانيا في الاندماج الأوروبي أسوأ بكثير من آفاق مولدوفا، التي لا يمكنها الاعتماد على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى الصراع غير المحسوم في ترانسنيستريا".

وبحسب البيان، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء هذا التقييم، من بينها تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوكرانيا، واتساع نطاق الفساد، إضافة إلى استمرار الصراع المسلح مع روسيا، وهي عوامل تجعل عملية الاندماج الكامل، معقدة للغاية.
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