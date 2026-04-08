جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي يعمل سرا على صنع أسلحة نووية
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قيادة الاتحاد الأوروبي بدأت العمل سرًا على تطوير قدراتها الخاصة في إنتاج الأسلحة النووية.
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان: "في الممرات التي لا نهاية لها لمقر الاتحاد الأوروبي، بدأوا بالفعل العمل سراً على مسألة إنشاء قدرتهم الخاصة على إنتاج الأسلحة النووية، وبطبيعة الحال، كما يدعي الاتحاد الأوروبي، فقط لردع التهديد الروسي الوهمي".ووصف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية المسار الذي تسلكه بروكسل بأنه خطير، وأكد أن خطة الاتحاد الأوروبي لـ "مسيرة جديدة نحو الشرق" ستؤدي حتما إلى تقويض أسس بنية الأمن العالمي والنظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.أكد جهاز الاستخبارات أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والشركة اتفقتا في المرحلة الأولى على ضمان أقصى درجات السرية فيما يتعلق بهذه الاستعدادات".وتابع بيان الجهاز: "تستند خطط الاتحاد الأوروبي إلى أساس صناعي وتقني متين. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا تمتلك بالفعل خبرة كبيرة في تطوير مكونات فردية للأسلحة النووية".وقال: "المتخصصون الألمان قادرون على الحصول سرا على ما يكفي من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لجهاز متفجر نووي واحد في الغرف الساخنة لمختبرات الأبحاث في كارلسروه ودريسدن وإرلانجن وجيرمليش في غضون شهر تقريبا، واليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة في منشأة جروناو للتخصيب في غضون أسبوع".وأشار إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا تعتزمان مواصلة تعزيز التنسيق بين عقيدتيهما النوويتين الوطنيتين.وجاء في البيان: "نلفت انتباه الإدارة الأمريكية وقيادات جميع الدول الأخرى إلى ضرورة بذل كل ما في وسعها لمنع الاتحاد الأوروبي من تطوير أسلحته النووية، وما سيترتب على ذلك من جولة جديدة حتمية من سباق التسلح النووي العالمي".إعلام: زيلينسكي يطالب بحيازة الأسلحة النوويةدميترييف يدعو إلى فضح أولئك الذين يتهمون روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات الأمريكية
https://sarabic.ae/20260224/وزارة-الخارجية-الفرنسية-تقر-بأنها-تزود-كييف-بمعلومات-استخبارية-لشن-ضربات-ضد-روسيا-1110700824.html
https://sarabic.ae/20260224/جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإمداد-أوكرانيا-بأسلحة-نووية-1110679239.html
08:13 GMT 08.04.2026 (تم التحديث: 08:38 GMT 08.04.2026)
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قيادة الاتحاد الأوروبي بدأت العمل سرًا على تطوير قدراتها الخاصة في إنتاج الأسلحة النووية.
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان: "في الممرات التي لا نهاية لها لمقر الاتحاد الأوروبي، بدأوا بالفعل العمل سراً على مسألة إنشاء قدرتهم الخاصة على إنتاج الأسلحة النووية، وبطبيعة الحال، كما يدعي الاتحاد الأوروبي، فقط لردع التهديد الروسي الوهمي".

وأشار الجهاز إلى أنه بهذه الطريقة، وصلت قيادة الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الرائدة مرة أخرى إلى "الحضيض" في جنونها وعدم مسؤوليتها السياسية، الناجم عن رهاب روسيا المرضي.

ووصف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية المسار الذي تسلكه بروكسل بأنه خطير، وأكد أن خطة الاتحاد الأوروبي لـ "مسيرة جديدة نحو الشرق" ستؤدي حتما إلى تقويض أسس بنية الأمن العالمي والنظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف: "لصرف انتباه الرأي العام الدولي والأوروبي، تُظهر بروكسل التزامها بمسارها التقليدي، والذي يتضمن الاعتماد على "المظلة النووية" الأمريكية . ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي أن يمنحهم ذلك الوقت لتطوير قاعدة صناعية خاصة بهم للأسلحة النووية سراً، فضلاً عن تهيئة الرأي العام لقرار سياسي يتعلق باقتناء الأسلحة النووية".

Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا
24 فبراير, 14:38 GMT
أكد جهاز الاستخبارات أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والشركة اتفقتا في المرحلة الأولى على ضمان أقصى درجات السرية فيما يتعلق بهذه الاستعدادات".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على إزالة الوقود النووي المستهلك من مرافق التخزين بشكل غير مصرح به من أجل الحصول على البلوتونيوم لإنتاج الأسلحة النووية.

وتابع بيان الجهاز: "تستند خطط الاتحاد الأوروبي إلى أساس صناعي وتقني متين. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا تمتلك بالفعل خبرة كبيرة في تطوير مكونات فردية للأسلحة النووية".

أوضح جهاز الاستخبارات الخارجية أن هذه الدول تمتلك القدرات الصناعية المدنية والعسكرية اللازمة لإنتاج مكوناتها، مضيفا: "تُخزَّن كميات كبيرة من الوقود النووي المُشعّ من وحدات محطات الطاقة النووية المُخرَجة من الخدمة على أراضيها، وهناك احتمال لإخراجها من المخازن دون تصريح لفصل البلوتونيوم لاحقًا، وهو ما يكفي لصنع قنبلة ذرية".

وقال: "المتخصصون الألمان قادرون على الحصول سرا على ما يكفي من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لجهاز متفجر نووي واحد في الغرف الساخنة لمختبرات الأبحاث في كارلسروه ودريسدن وإرلانجن وجيرمليش في غضون شهر تقريبا، واليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة في منشأة جروناو للتخصيب في غضون أسبوع".
قنبلة بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
24 فبراير, 07:46 GMT
وأشار إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا تعتزمان مواصلة تعزيز التنسيق بين عقيدتيهما النوويتين الوطنيتين.

وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يتم اقتراح وضع عقيدة ردع نووي أوروبية شاملة، تستند إلى القدرات العسكرية والتقنية الفرنسية والبريطانية، فضلاً عن الإسهامات المالية والبنية التحتية من دول الاتحاد الأوروبي غير النووية. وفي الوقت ذاته، سيحتفظ الاتحاد الأوروبي بخيار إنشاء قيادة نووية مستقلة تماماً".

وجاء في البيان: "نلفت انتباه الإدارة الأمريكية وقيادات جميع الدول الأخرى إلى ضرورة بذل كل ما في وسعها لمنع الاتحاد الأوروبي من تطوير أسلحته النووية، وما سيترتب على ذلك من جولة جديدة حتمية من سباق التسلح النووي العالمي".
إعلام: زيلينسكي يطالب بحيازة الأسلحة النووية
دميترييف يدعو إلى فضح أولئك الذين يتهمون روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات الأمريكية
