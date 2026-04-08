https://sarabic.ae/20260408/جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يعمل-سرا-على-صنع-أسلحة-نووية-1112378559.html

جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي يعمل سرا على صنع أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قيادة الاتحاد الأوروبي بدأت العمل سرًا على تطوير قدراتها الخاصة في إنتاج الأسلحة النووية. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T08:38+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/18/1110697897_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_8833faedf3529dffb8dff186fab3abf6.jpg

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان: "في الممرات التي لا نهاية لها لمقر الاتحاد الأوروبي، بدأوا بالفعل العمل سراً على مسألة إنشاء قدرتهم الخاصة على إنتاج الأسلحة النووية، وبطبيعة الحال، كما يدعي الاتحاد الأوروبي، فقط لردع التهديد الروسي الوهمي".ووصف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية المسار الذي تسلكه بروكسل بأنه خطير، وأكد أن خطة الاتحاد الأوروبي لـ "مسيرة جديدة نحو الشرق" ستؤدي حتما إلى تقويض أسس بنية الأمن العالمي والنظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.أكد جهاز الاستخبارات أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والشركة اتفقتا في المرحلة الأولى على ضمان أقصى درجات السرية فيما يتعلق بهذه الاستعدادات".وتابع بيان الجهاز: "تستند خطط الاتحاد الأوروبي إلى أساس صناعي وتقني متين. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا تمتلك بالفعل خبرة كبيرة في تطوير مكونات فردية للأسلحة النووية".وقال: "المتخصصون الألمان قادرون على الحصول سرا على ما يكفي من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لجهاز متفجر نووي واحد في الغرف الساخنة لمختبرات الأبحاث في كارلسروه ودريسدن وإرلانجن وجيرمليش في غضون شهر تقريبا، واليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة في منشأة جروناو للتخصيب في غضون أسبوع".وأشار إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا تعتزمان مواصلة تعزيز التنسيق بين عقيدتيهما النوويتين الوطنيتين.وجاء في البيان: "نلفت انتباه الإدارة الأمريكية وقيادات جميع الدول الأخرى إلى ضرورة بذل كل ما في وسعها لمنع الاتحاد الأوروبي من تطوير أسلحته النووية، وما سيترتب على ذلك من جولة جديدة حتمية من سباق التسلح النووي العالمي".إعلام: زيلينسكي يطالب بحيازة الأسلحة النوويةدميترييف يدعو إلى فضح أولئك الذين يتهمون روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

