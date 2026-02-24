https://sarabic.ae/20260224/وزارة-الخارجية-الفرنسية-تقر-بأنها-تزود-كييف-بمعلومات-استخبارية-لشن-ضربات-ضد-روسيا-1110700824.html
وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا
وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن أوروبا، بما في ذلك فرنسا، تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية لشن هجمات على الأراضي الروسية. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T14:38+0000
2026-02-24T14:38+0000
2026-02-24T14:38+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077056725_11:0:900:500_1920x0_80_0_0_38d60f9f2b430ccf0c9533ade0b7dc46.jpg
صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تتلقى معلومات استخبارية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالكمية نفسها.في مارس/آذار 2025، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت نفسه، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، ثم استأنفت الولايات المتحدة لاحقاً تبادل البيانات مع أوكرانيا. في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الوكالات الأمريكية بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا التي قد تساعدها على شنّ ضربات في عمق روسيا. وفي تعليقه على هذه التقارير، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن التقارير الإعلامية لا أساس لها من الصحة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن نظام كييف يحاول ضرب أهداف مدنية تمامًا في روسيا، لكن "هذا لن يجدي نفعا".
https://sarabic.ae/20260224/بريطانيا-تنشئ-مقر-قيادة-لتشكيل-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-1110677798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077056725_233:0:900:500_1920x0_80_0_0_309bced8e7e8275b46f4f4c233cea814.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا
اعترف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن أوروبا، بما في ذلك فرنسا، تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية لشن هجمات على الأراضي الروسية.
صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تتلقى معلومات استخبارية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالكمية نفسها.
وقال على الهواء في محطة إذاعة franceinfo : "الآن، عملياً، كل المعلومات الاستخبارية التي تسمح للأوكرانيين بشن ضربات انتقامية ضد أهداف معينة في روسيا، يتم توفيرها من قبل فرنسا وأوروبا".
في مارس/آذار 2025، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت نفسه، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، ثم استأنفت الولايات المتحدة لاحقاً تبادل البيانات مع أوكرانيا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الوكالات الأمريكية بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا التي قد تساعدها على شنّ ضربات في عمق روسيا.
وفي تعليقه على هذه التقارير، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن التقارير الإعلامية لا أساس لها من الصحة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن نظام كييف يحاول ضرب أهداف مدنية تمامًا في روسيا، لكن "هذا لن يجدي نفعا".