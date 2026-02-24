وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/وزارة-الخارجية-الفرنسية-تقر-بأنها-تزود-كييف-بمعلومات-استخبارية-لشن-ضربات-ضد-روسيا-1110700824.html
وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا
وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن أوروبا، بما في ذلك فرنسا، تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية لشن هجمات على الأراضي الروسية. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T14:38+0000
2026-02-24T14:38+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077056725_11:0:900:500_1920x0_80_0_0_38d60f9f2b430ccf0c9533ade0b7dc46.jpg
صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تتلقى معلومات استخبارية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالكمية نفسها.في مارس/آذار 2025، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت نفسه، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، ثم استأنفت الولايات المتحدة لاحقاً تبادل البيانات مع أوكرانيا. في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الوكالات الأمريكية بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا التي قد تساعدها على شنّ ضربات في عمق روسيا. وفي تعليقه على هذه التقارير، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن التقارير الإعلامية لا أساس لها من الصحة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن نظام كييف يحاول ضرب أهداف مدنية تمامًا في روسيا، لكن "هذا لن يجدي نفعا".
https://sarabic.ae/20260224/بريطانيا-تنشئ-مقر-قيادة-لتشكيل-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-1110677798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077056725_233:0:900:500_1920x0_80_0_0_309bced8e7e8275b46f4f4c233cea814.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وزارة الخارجية الفرنسية تقر بأنها تزود كييف بمعلومات استخبارية لشن ضربات ضد روسيا

14:38 GMT 24.02.2026
© Photo / MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© Photo / MBDA/Thierry Wurtz
تابعنا عبر
اعترف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن أوروبا، بما في ذلك فرنسا، تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية لشن هجمات على الأراضي الروسية.
صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تزال تتلقى معلومات استخبارية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالكمية نفسها.

وقال على الهواء في محطة إذاعة franceinfo : "الآن، عملياً، كل المعلومات الاستخبارية التي تسمح للأوكرانيين بشن ضربات انتقامية ضد أهداف معينة في روسيا، يتم توفيرها من قبل فرنسا وأوروبا".

الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
بريطانيا تنشئ مقر قيادة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا
06:14 GMT
في مارس/آذار 2025، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وهو ما أكده مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وفي الوقت نفسه، منعت واشنطن حلفاءها من تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، ثم استأنفت الولايات المتحدة لاحقاً تبادل البيانات مع أوكرانيا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الوكالات الأمريكية بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا التي قد تساعدها على شنّ ضربات في عمق روسيا.
وفي تعليقه على هذه التقارير، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن التقارير الإعلامية لا أساس لها من الصحة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن نظام كييف يحاول ضرب أهداف مدنية تمامًا في روسيا، لكن "هذا لن يجدي نفعا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала