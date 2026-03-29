https://sarabic.ae/20260329/دميترييف-يدعو-إلى-فضح-أولئك-الذين-يتهمون-روسيا-بـالتدخل-في-الانتخابات-الأمريكية-1112078335.html
دميترييف يدعو إلى فضح أولئك الذين يتهمون روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، إلى كشف مؤامرة "روسيا...
2026-03-29T17:11+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
https://sarabic.ae/20260329/دميترييف-يرد-على-الانتقادات-الموجهة-لزيارة-نواب-مجلس-الدوما-إلى-الولايات-المتحدة-1112064589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، إلى كشف مؤامرة "روسيا غيت"، التي اتهم المشاركون فيها روسيا زورا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
وكتب دميترييف في منشور على منصة "أكس": "يجب فضح المؤامرة السرية لـ"روسيا غيت" (الرؤساء الأمريكيون السابقون باراك أوباما، وبيل كلينتون، وجو بايدن). يجب فضح أوباما، وكلينتون، وبايدن، وفرقهم بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
ورد دميترييف على منشور لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كتب أنه متشوق لمعرفة ما ستؤول إليه هذه المؤامرة. وكان فلين قد علق على منشور آخر لدميترييف نشر في وقت سابق، من اليوم الأحد.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كتب ديميترييف في منشور: "أهنئ عائلة فلين على تبرئتهم من قبل وزارة العدل الأمريكية. لقد انكشفت كذبة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية مرة أخرى
، ويجب معاقبة المسؤولين عنها. الدولة العميقة بارعة في نشر المعلومات المضللة باستمرار، لكنها عاجزة عن قول الحقيقة. ستنتصر الحقيقة".
وفي مايو/أيار 2023، نُشر تقرير للمدعي الأمريكي الخاص جون دارام، أظهر أن السلطات الأمريكية والمجتمع الاستخباراتي لم يمتلكوا أي أدلة حقيقية على ما يُزعم من تواطؤ بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016.
وقد تم إزالة التقرير غير المؤكد حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لعام 2016، من موقع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وكانت روسيا قد نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات بأنها "مطلقة بلا دليل". فيما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات دول أخرى بأن "لا توجد أي حقائق تثبت ذلك".