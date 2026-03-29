دميترييف يدعو إلى فضح أولئك الذين يتهمون روسيا بـ"التدخل" في الانتخابات الأمريكية

دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، إلى كشف مؤامرة "روسيا... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T17:11+0000

وكتب دميترييف في منشور على منصة "أكس": "يجب فضح المؤامرة السرية لـ"روسيا غيت" (الرؤساء الأمريكيون السابقون باراك أوباما، وبيل كلينتون، وجو بايدن). يجب فضح أوباما، وكلينتون، وبايدن، وفرقهم بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كتب ديميترييف في منشور: "أهنئ عائلة فلين على تبرئتهم من قبل وزارة العدل الأمريكية. لقد انكشفت كذبة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية مرة أخرى، ويجب معاقبة المسؤولين عنها. الدولة العميقة بارعة في نشر المعلومات المضللة باستمرار، لكنها عاجزة عن قول الحقيقة. ستنتصر الحقيقة". وقد تم إزالة التقرير غير المؤكد حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لعام 2016، من موقع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي.وكانت روسيا قد نفت مرارًا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات بأنها "مطلقة بلا دليل". فيما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات دول أخرى بأن "لا توجد أي حقائق تثبت ذلك".دميترييف يرد على الانتقادات الموجهة لزيارة نواب مجلس الدوما إلى الولايات المتحدةدميترييف: أوروبا قد تشهد واقعا شبيها بالديستوبيا في "ماد ماكس" خلال شهر

