دميترييف: أوروبا قد تشهد واقعا شبيها بالديستوبيا في"ماد ماكس" خلال شهر

سبوتنيك عربي

مازح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، الأربعاء، بأن الاتحاد... 25.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عذرًا، لكن هذا يبدو أشبه بالاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة في الشهر المقبل".وجاء تعليق دميترييف على منشور تضمن مقطعًا من فيلم "Mad Max: Fury Road" (2015)، حيث كانت إحدى المستخدمين قد مازحت بأن هذا هو شكل أستراليا في الأسبوع المقبل. ويُظهر المقطع شخصيات تشارك في سباق مميت باستخدام مركبات بدائية الصنع في صحراء ضمن أجواء ما بعد نهاية العالم.يشار إلى أن الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت تقريبًا بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ويعد المضيق مسارًا أساسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، ويشكل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

