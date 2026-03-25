دميترييف: مشاركة بريطانيا في فتح هرمز قد تدفع النفط إلى 200 دولار
اعتبر كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الأربعاء، أن...
2026-03-25T05:02+0000
دميترييف: مشاركة بريطانيا في فتح مضيق "هرمز" قد تدفع النفط إلى 200 دولار
00:58 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 05:02 GMT 25.03.2026)
اعتبر كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الأربعاء، أن مشاركة المملكة المتحدة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة قد تؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل.
وقال دميترييف في منشور عبر منصة "إكس"، معلقًا على تقارير تفيد بأن لندن قد تتزعم تحالفًا لإعادة فتح المضيق: "بالنظر إلى السمعة السيئة (لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر)، التي تتمثل في الإخفاقات المتكررة، قد يصل سعر النفط إلى 200 دولار".
يشار إلى أن الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت تقريبًا بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ويعد المضيق مسارًا أساسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، ويشكل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".