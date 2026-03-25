دميترييف: مشاركة بريطانيا في فتح هرمز قد تدفع النفط إلى 200 دولار

دميترييف: مشاركة بريطانيا في فتح هرمز قد تدفع النفط إلى 200 دولار

سبوتنيك عربي

اعتبر كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الأربعاء، أن...

2026-03-25T00:58+0000

2026-03-25T00:58+0000

2026-03-25T05:02+0000

دميترييف: مشاركة بريطانيا في فتح هرمز قد تدفع النفط إلى 200 دولار

وقال دميترييف في منشور عبر منصة "إكس"، معلقًا على تقارير تفيد بأن لندن قد تتزعم تحالفًا لإعادة فتح المضيق: "بالنظر إلى السمعة السيئة (لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر)، التي تتمثل في الإخفاقات المتكررة، قد يصل سعر النفط إلى 200 دولار".يشار إلى أن الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت تقريبًا بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ويعد المضيق مسارًا أساسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، ويشكل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

بريطانيا

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي

هرمز, روسيا, بريطانيا, إيران, أخبار إيران