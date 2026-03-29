دميترييف يرد على الانتقادات الموجهة لزيارة نواب مجلس الدوما إلى الولايات المتحدة

رد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على انتقادات عدد من أعضاء الكونغرس... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ربما عليهم تقديم إجابات بشأن أكثر من 200 مليون دولار يُزعم أنها حُوّلت إلى حملة بايدن لإعادة انتخابه عبر الفساد الأوكراني".والتقى 5 نواب روس، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بزملائهم من الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.وفي عام 2017، أُلغيت زيارة مقررة لمشرعين روس بعد أن أزالت السلطات الأمريكية الأعلام الروسية من المنشآت الدبلوماسية الخاضعة للرقابة.وفي عام 2018، زار وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي موسكو، وفي عام 2019، خضعت النائبة في مجلس الدوما إنغا يوماشيفا، التي وصلت لحضور منتدى حوار" فورت روس"، للاستجواب لمدة ساعة في مطار نيويورك، وعلى إثر ذلك، ألغى برلمانيون روس رحلاتهم إلى الولايات المتحدة.دميترييف يكشف عن السبب الحقيقي لموقف معارضي الحوار الروسي الأمريكي

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

