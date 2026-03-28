دميترييف يكشف عن السبب الحقيقي لموقف معارضي الحوار الروسي الأمريكي

دميترييف يكشف عن السبب الحقيقي لموقف معارضي الحوار الروسي الأمريكي

سبوتنيك عربي

اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن "دعاة الحرب المعارضين... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T06:09+0000

2026-03-28T06:09+0000

وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يهاجم دعاة الحرب الاجتماع بين البرلمانيين الأمريكيين والروس، لأنهم يريدون استمرار الصراع في أوكرانيا، ويخشون أي حوار أمريكي روسي".ووفقًا له، فإن مؤيدي استمرار الصراع يخشون بشدة احتمال أن يكشف الحوار الأمريكي الروسي، "رواياتهم الكاذبة والمضللة".والتقى 5 نواب روس، أمس الجمعة وأول أمس الخميس، بزملائهم من الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.وفي عام 2017، أُلغيت زيارة مقررة لمشرعين روس بعد أن أزالت السلطات الأمريكية الأعلام الروسية من المنشآت الدبلوماسية الخاضعة للرقابة.وفي عام 2018، زار وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي موسكو، وفي عام 2019، خضعت النائبة في مجلس الدوما إنغا يوماشيفا، التي وصلت لحضور منتدى حوار" فورت روس"، للاستجواب لمدة ساعة في مطار نيويورك، وعلى إثر ذلك، ألغى برلمانيون روس رحلاتهم إلى الولايات المتحدة.ترامب: أوكرانيا ليست حربنا والمساعدة لها كانت خطأ

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية