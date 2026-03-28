دميترييف يكشف عن السبب الحقيقي لموقف معارضي الحوار الروسي الأمريكي
دميترييف يكشف عن السبب الحقيقي لموقف معارضي الحوار الروسي الأمريكي
سبوتنيك عربي
اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن "دعاة الحرب المعارضين... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T06:09+0000
2026-03-28T06:09+0000
2026-03-28T06:09+0000
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يهاجم دعاة الحرب الاجتماع بين البرلمانيين الأمريكيين والروس، لأنهم يريدون استمرار الصراع في أوكرانيا، ويخشون أي حوار أمريكي روسي".ووفقًا له، فإن مؤيدي استمرار الصراع يخشون بشدة احتمال أن يكشف الحوار الأمريكي الروسي، "رواياتهم الكاذبة والمضللة".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
دميترييف يكشف عن السبب الحقيقي لموقف معارضي الحوار الروسي الأمريكي
اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن "دعاة الحرب المعارضين لزيارة وفد مجلس الدوما الروسي إلى واشنطن، يسعون إلى استمرار الصراع الأوكراني ويخشون الحوار الأمريكي الروسي".
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "يهاجم دعاة الحرب الاجتماع بين البرلمانيين الأمريكيين والروس، لأنهم يريدون استمرار الصراع في أوكرانيا، ويخشون أي حوار أمريكي روسي".
ووفقًا له، فإن مؤيدي استمرار الصراع يخشون بشدة احتمال أن يكشف الحوار الأمريكي الروسي، "رواياتهم الكاذبة والمضللة".
وأضاف دميترييف أن هؤلاء المعارضين للمحادثات الروسية الأمريكية، "يشعرون بالحزن" لاستمرار الحوار.
والتقى 5 نواب روس، أمس الجمعة وأول أمس الخميس، بزملائهم من الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لنواب مجلس الدوما إلى الولايات المتحدة، في السنوات الأخيرة، وفي عام 2014، عُلّقت العلاقات البرلمانية مع الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا.
وفي عام 2017، أُلغيت زيارة مقررة لمشرعين روس بعد أن أزالت السلطات الأمريكية الأعلام الروسية من المنشآت الدبلوماسية الخاضعة للرقابة.
وفي عام 2018، زار وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي موسكو، وفي عام 2019، خضعت النائبة في مجلس الدوما إنغا يوماشيفا، التي وصلت لحضور منتدى حوار" فورت روس"، للاستجواب لمدة ساعة في مطار نيويورك، وعلى إثر ذلك، ألغى برلمانيون روس رحلاتهم إلى الولايات المتحدة.