ترامب: أوكرانيا ليست حربنا والمساعدة لها كانت خطأ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لم يكن ليقدّم أي دعم لكييف لو كان هو الرئيس بدلًا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لأن الصراع الأوكراني...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لم يكن ليقدّم أي دعم لكييف لو كان هو الرئيس بدلًا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لأن الصراع الأوكراني لا يخص الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مشاركته في منتدى استثماري في ميامي: "أوكرانيا ليست حربنا، لكننا ساعدناهم. لو كنتُ رئيسًا، لما قدّمت أي مساعدة. هذه الحرب لم تكن لتبدأ أبدًا. لكن كان هناك رئيس ذو معدل ذكاء منخفض جدًا، ولم يكن لديه أي فكرة عما يجري".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال سابقًا إن الولايات المتحدة تريد رؤية نهاية للصراع في أوكرانيا.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 15 مارس/آذار أن هناك توقفًا في المفاوضات بشأن أوكرانيا
، وأن الولايات المتحدة تركز على قضايا أخرى. ولاحقًا أشار إلى أن روسيا تتوقع جولة جديدة من المفاوضات، لكن المكان والزمان لم يُحددا بعد لأسباب مفهومة.
ومنذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المفاوضات. وكانت الجولة الأخيرة في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.