الخارجية الأمريكية: ترامب ملتزم بالتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن
2026-03-27T13:13+0000
https://sarabic.ae/20260326/روبيو-مضيق-هرمز-قد-يفتح-بالكامل-أمام-الملاحة-البحرية-إذا-وافقت-إيران-1111967356.html
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "أكدتُ اليوم، خلال قمة مجموعة السبع، التزام الرئيس ترامب بتحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية للنزاع الروسي الأوكراني عبر المفاوضات في أسرع وقت ممكن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن رغبته برؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يجلسان معًا ويتوصلان إلى اتفاق.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول ما يريد أن يحققه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: "أود رؤية بوتين وزيلينسكي يجلسان معًا ويبرمان اتفاقًا".
وأعرب ترامب عن اعتقاده أن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية تجري بشكل شبه يومي.