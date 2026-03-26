تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260326/روبيو-مضيق-هرمز-قد-يفتح-بالكامل-أمام-الملاحة-البحرية-إذا-وافقت-إيران-1111967356.html
روبيو: مضيق هرمز قد يفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية إذا وافقت إيران
روبيو: مضيق هرمز قد يفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية إذا وافقت إيران
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز قد يُفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية اعتبارًا من الغد إذا وافقت إيران على ذلك. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T18:44+0000
2026-03-26T18:44+0000
وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "يمكن فتحه غدا إذا توقفت إيران عن تهديد الملاحة العالمية".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن سيطرة الولايات المتحدة على نفط إيران "خيار مطروح".وأدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضاً على مستوى صادرات وإنتاج النفط.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a76f76ccaae835132f448f988db0b5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

روبيو: مضيق هرمز قد يفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية إذا وافقت إيران

18:44 GMT 26.03.2026
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز قد يُفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية اعتبارًا من الغد إذا وافقت إيران على ذلك.
وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "يمكن فتحه غدا إذا توقفت إيران عن تهديد الملاحة العالمية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن سيطرة الولايات المتحدة على نفط إيران "خيار مطروح".
وقال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية سيطرة واشنطن على النفط الإيراني، "إنه خيار".
وأدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضاً على مستوى صادرات وإنتاج النفط.
ترامب: سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني خيار وارد
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
