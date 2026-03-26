https://sarabic.ae/20260326/روبيو-مضيق-هرمز-قد-يفتح-بالكامل-أمام-الملاحة-البحرية-إذا-وافقت-إيران-1111967356.html
روبيو: مضيق هرمز قد يفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية إذا وافقت إيران
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز قد يُفتح بالكامل أمام الملاحة البحرية اعتبارًا من الغد إذا وافقت إيران على ذلك. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T18:44+0000
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg
إعلام: "البنتاغون" يدرس خيارات "ضربة حاسمة" على إيران
عراقجي: مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد الحرب
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a76f76ccaae835132f448f988db0b5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "يمكن فتحه غدا إذا توقفت إيران عن تهديد الملاحة العالمية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن سيطرة الولايات المتحدة على نفط إيران "خيار مطروح".
وقال ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية سيطرة واشنطن على النفط الإيراني، "إنه خيار".
وأدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضاً على مستوى صادرات وإنتاج النفط.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".