برلمانية أمريكية تصف معارضي مفاوضات السلام في أوكرانيا بـ"المرضى النفسيين"
سبوتنيك عربي
وصفت آنا باولينا لونا، عضو الكونغرس الأمريكي، أولئك الذين يعارضون مفاوضات السلام بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وسط الصراع المستمر، بأنهم "مختلون عقليًا". 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتبت لونا عبر منصة "إكس": "أولئك الذين يعارضون مفاوضات السلام هم مرضى نفسيون تمامًا، ويجب كشفهم على حقيقتهم. يجب أن ننهي الصراع في أوكرانيا. انتهى الأمر".
وقالت لونا لوكالة "سبوتينك"، عقب اجتماعها مع الوفد البرلماني الروسي، إن أعضاءً من الكونغرس الأمريكي، تلقوا دعوة لزيارة موسكو، وأنهم يدرسون إمكانية القيام بزيارة مماثلة في المستقبل.
وصرح نائب رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) بوريس تشيرنيشوف، بأن الوفد البرلماني الروسي دعا زملاءه الأمريكيين لحضور احتفالات يوم النصر في الـ9 من مايو/ أيار المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
وصرّح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف، بأن المحادثات بين الوفد البرلماني الروسي وأعضاء الكونغرس الأمريكي، جرت بنجاح.
ويوم أمس الخميس الـ26 من مارس/ آذار الجاري، عُقد اجتماع بين وفد برلماني من مجلس الدوما الروسي وأعضاء من الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن. وكان الوفد الروسي برئاسة فياتشيسلاف نيكانوف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما.