https://sarabic.ae/20260326/موسكو-المحادثات-بين-وفد-الدوما-الروسي-وأعضاء-الكونغرس-الأمريكي-جرت-بنجاح-1111964512.html

موسكو: المحادثات بين وفد الدوما الروسي وأعضاء الكونغرس الأمريكي جرت بنجاح

صرّح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، بأن المحادثات بين الوفد البرلماني الروسي وأعضاء الكونغرس جرت بنجاح. 26.03.2026

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول المحادثات التي جرت اليوم الخميس: "جيدة... لقد جرت المحادثات بنجاح".وأفادت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، بأن نواب مجلس الدوما سيناقشون في الولايات المتحدة استمرار الاتصالات مع نظرائهم الأمريكيين وإمكانية عقد لقاء في موسكو.وأضاف: "سيتم مناقشة كل هذا، بالإضافة إلى آفاق الاتصالات اللاحقة على أساس دائم، مع وضع إمكانية عقد اجتماع في موسكو في الاعتبار، خلال المشاورات البرلمانية المشتركة في واشنطن، والتواصل مع المسؤولين ودوائر الخبراء".وأفاد المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، بأن الحوار المباشر بين المشرعين الروس والأمريكيين سيساعد في إزالة عوامل التوتر الشديدة في العلاقات الثنائية.وقال نائب رئيس مجلس الدوما، بوريس تشيرنيشوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن نتائج المحادثات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين ستكون ذات أهمية بالغة للعالم أجمع.وأعلن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، اليوم الخميس، أن وفد الدوما إلى الولايات المتحدة يضم تشيرنيشوف، والنائبين فياتشيسلاف نيكونوف وسفيتلانا جوروفا، وبرلمانيين آخرين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

