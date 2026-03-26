تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
موسكو: المحادثات بين وفد الدوما الروسي وأعضاء الكونغرس الأمريكي جرت بنجاح
صرّح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، بأن المحادثات بين الوفد البرلماني الروسي وأعضاء الكونغرس جرت بنجاح. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
16:33 GMT 26.03.2026
صرّح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، بأن المحادثات بين الوفد البرلماني الروسي وأعضاء الكونغرس جرت بنجاح.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول المحادثات التي جرت اليوم الخميس: "جيدة... لقد جرت المحادثات بنجاح".
وأفادت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، بأن نواب مجلس الدوما سيناقشون في الولايات المتحدة استمرار الاتصالات مع نظرائهم الأمريكيين وإمكانية عقد لقاء في موسكو.
وقال المكتب الإعلامي للسفارة لوكالة "سبوتنيك": "تهيئ الظروف لاستئناف التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعي التجارة والاستثمار".
وأضاف: "سيتم مناقشة كل هذا، بالإضافة إلى آفاق الاتصالات اللاحقة على أساس دائم، مع وضع إمكانية عقد اجتماع في موسكو في الاعتبار، خلال المشاورات البرلمانية المشتركة في واشنطن، والتواصل مع المسؤولين ودوائر الخبراء".
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
نواب الدوما الروسي يناقشون في واشنطن تهيئة الظروف لاستئناف التعاون في مختلف المجالات
15:05 GMT
وأفاد المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، بأن الحوار المباشر بين المشرعين الروس والأمريكيين سيساعد في إزالة عوامل التوتر الشديدة في العلاقات الثنائية.
وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "الحوار المباشر بين المشرعين، حتى في ظل المشاعر المتضاربة في الكونغرس تجاه روسيا، يسمح بفهم أفضل لمواقف بعضهم بعضا، وإزالة عوامل التوتر عن جدول الأعمال الثنائي، مثل العقوبات الشخصية [الشاملة] التي فرضتها إدارة جو بايدن، والتي حظرت دخول الولايات المتحدة على جميع أعضاء مجلس الدوما ومجلس الاتحاد".
وقال نائب رئيس مجلس الدوما، بوريس تشيرنيشوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن نتائج المحادثات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين ستكون ذات أهمية بالغة للعالم أجمع.
وأعلن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، اليوم الخميس، أن وفد الدوما إلى الولايات المتحدة يضم تشيرنيشوف، والنائبين فياتشيسلاف نيكونوف وسفيتلانا جوروفا، وبرلمانيين آخرين.
