الدوما الروسي: نواب في الكونغرس الأمريكي متفائلون ومستعدون للاستماع إلى المقترحات الروسية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بوريس تشيرنيشوف، اليوم الخميس، بأن عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي متفائلون ومستعدون للاستماع إلى مقترحات روسيا. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح تشيرنيشوف في صفحته الرسمية على "تلغرام"، أنه "بالطبع، لا يمكن حلّ أي شيء في يوم واحد، لكننا نرى أن عدداً من أعضاء الكونغرس متفائلون للغاية ومستعدون للاستماع إلى حججنا ومقترحاتنا. تمكّنا من مناقشة جميع المواضيع التي نعتبرها مهمة".
وأضاف: "من جانبي، شاركتُ وجهات نظرنا حول العمل المشترك مع زملائي الأمريكيين، بما في ذلك في مجالي الاقتصاد والأمن الدولي".
وتابع: "أعتقد أن إحدى الخطوات الأولى قد تكون رفع العقوبات وافتتاح مكتب في واشنطن لمنظمة "أنو أوراسيا" غير الربحية، التي تُعنى بالتعاون الدولي والحفاظ على الذاكرة التاريخية".
وأشار نائب رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أنه "اقترح عقد عدد من الفعاليات المشتركة، بدءاً من مؤتمر تاريخي أكاديمي حول الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى منتدى لتبادل الخبرات حول قضايا الهجرة. كما دعا أعضاء الكونغرس لزيارة موسكو خلال احتفالات يوم النصر".
وأضاف: "بصفتي ممثلاً للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، صرّحتُ خلال الاجتماع بأنه من غير المقبول حرمان ليونيد إدواردوفيتش سلوتسكي، زعيم حزبنا ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال المفاوضات، أوضحتُ موقفي جلياً: يجب رفع جميع العقوبات المفروضة على سلوتسكي ومنحه تأشيرة دخول للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية".
وأردف تشيرنيشوف: "سنواصل غداً التواصل مع الجانب الأمريكي في واشنطن، حيث من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية، وسنقدم، فور عودتنا، تقريراً بنتائج الزيارة إلى رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فيكتوروفيتش فولودين".