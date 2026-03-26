أعضاء من الكونغرس الأمريكي يدرسون زيارة موسكو قريبا
سبوتنيك عربي
أفادت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، عقب اجتماعها مع الوفد البرلماني الروسي، بأن أعضاءً من الكونغرس الأمريكي تلقوا دعوة لزيارة موسكو، وأنهم يدرسون...
2026-03-26T17:17+0000
أفادت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، عقب اجتماعها مع الوفد البرلماني الروسي، بأن أعضاءً من الكونغرس الأمريكي تلقوا دعوة لزيارة موسكو، وأنهم يدرسون إمكانية القيام بزيارة مماثلة في المستقبل.
وقالت لونا لوكالة "سبوتنيك": "تم تقديم الدعوة... وفي هذا الصدد، ندرس إمكانية إرسال وفد من الكونغرس في زيارة مماثلة في المستقبل".
وصرح نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بوريس تشيرنيشوف، بأن الوفد البرلماني الروسي دعا زملاءه الأمريكيين لحضور احتفالات يوم النصر في موسكو.
وقال تشيرنيشوف لـ"سبوتنيك": "نعم، لقد دعونا زملاءنا (الأمريكيين) إلى احتفالات يوم النصر وغيرها من الفعاليات. أعتقد، أنه لدينا الكثير من القواسم المشتركة في المستقبل" .
وصرّح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، بأن المحادثات بين الوفد البرلماني الروسي وأعضاء الكونغرس جرت بنجاح.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول المحادثات التي جرت اليوم الخميس: "جيدة... لقد جرت المحادثات بنجاح".
وأفادت السفارة الروسية في واشنطن، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن نواب مجلس الدوما سيناقشون في الولايات المتحدة استمرار الاتصالات مع نظرائهم الأمريكيين وإمكانية عقد لقاء في موسكو.
وقال المكتب الإعلامي للسفارة لوكالة "سبوتنيك": "تهيئ الظروف لاستئناف التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعي التجارة والاستثمار".
وأضاف: "سيتم مناقشة كل هذا، بالإضافة إلى آفاق الاتصالات اللاحقة على أساس دائم، مع وضع إمكانية عقد اجتماع في موسكو في الاعتبار، خلال المشاورات البرلمانية المشتركة في واشنطن، والتواصل مع المسؤولين ودوائر الخبراء".
وأفاد المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، بأن الحوار المباشر بين المشرعين الروس والأمريكيين سيساعد في إزالة عوامل التوتر الشديدة في العلاقات الثنائية.
وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "الحوار المباشر بين المشرعين، حتى في ظل المشاعر المتضاربة في الكونغرس تجاه روسيا، يسمح بفهم أفضل لمواقف بعضهم بعضا، وإزالة عوامل التوتر عن جدول الأعمال الثنائي، مثل العقوبات الشخصية [الشاملة] التي فرضتها إدارة جو بايدن، والتي حظرت دخول الولايات المتحدة على جميع أعضاء مجلس الدوما ومجلس الاتحاد".
وقال نائب رئيس مجلس الدوما، بوريس تشيرنيشوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن نتائج المحادثات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين ستكون ذات أهمية بالغة للعالم أجمع.
وأعلن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، اليوم الخميس، أن وفد الدوما إلى الولايات المتحدة يضم تشيرنيشوف، والنائبين فياتشيسلاف نيكونوف وسفيتلانا جوروفا، وبرلمانيين آخرين.