دميترييف: بريطانيا تفقد القدرة على "الاعتراض" بسبب أزمة الوقود
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، بأن... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T06:43+0000
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "ستنفد بريطانيا، قريبًا، من الوقود اللازم للاعتراض على أي شيء". وكان دميترييف، صرّح يوم أمس الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، قد يشهدان خلال شهر، "واقعًا شبيهًا بالديستوبيا في فيلم "ماد ماكس".وجاء تعليق دميترييف، على منشور تضمن مقطعًا من فيلم "Mad Max: Fury Road"، حيث كانت إحدى مستخدمي المنصة قد مازحت بأن هذا هو شكل أستراليا في الأسبوع المقبل. ويُظهر المقطع شخصيات تشارك في سباق مميت باستخدام مركبات بدائية الصنع في صحراء ضمن أجواء ما بعد نهاية العالم.
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الخميس، بأن بريطانيا ستفقد القدرة على "اعتراض" بوجه أي شيء، بسبب أزمة الوقود.
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "ستنفد بريطانيا، قريبًا، من الوقود اللازم للاعتراض على أي شيء".
وأضاف: "في هذا السيناريو، قد ينتهي الأمر ببريطانيا إلى تولي صلاحيات ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني كير) في الترويج لتدمير الحضارة الغربية".
وكان دميترييف، صرّح يوم أمس الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، قد يشهدان خلال شهر، "واقعًا شبيهًا بالديستوبيا في فيلم "ماد ماكس".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "عذرًا، لكن هذا يبدو أشبه بالاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، في الشهر المقبل".
وجاء تعليق دميترييف، على منشور تضمن مقطعًا من فيلم "Mad Max: Fury Road"، حيث كانت إحدى مستخدمي المنصة قد مازحت بأن هذا هو شكل أستراليا في الأسبوع المقبل. ويُظهر المقطع شخصيات تشارك في سباق مميت باستخدام مركبات بدائية الصنع في صحراء ضمن أجواء ما بعد نهاية العالم.