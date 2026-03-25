طهران لواشنطن: لن تروا أسعار النفط السابقة مجددا
سبوتنيك عربي
أكد إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في رسالة اليوم إلى واشنطن، أنه لن يعود شيء إلى ما كان عليه سابقًا، و أسعار الطاقة لن تعود لما... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T04:56+0000
بريطانيا... ارتفاع سعر البنزين بنسبة 9% منذ بدء الحرب على إيران
دميترييف: مشاركة بريطانيا في فتح مضيق "هرمز" قد تدفع النفط إلى 200 دولار
أكد إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في رسالة اليوم إلى واشنطن، أنه لن يعود شيء إلى ما كان عليه سابقًا، و أسعار الطاقة لن تعود لما كانت عليه.
وقال الفقاري: "لن يعود شيء إلى ما كان عليه سابقًا حتى يتم تطهير عقولكم القذرة بالكامل من فكرة اتخاذ أي إجراء ضد الشعب الإيراني".
وأشار إلى أنه "لن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقًا دون إرادتنا ولن تتشكل أي إرادة إلا بإسقاط فكرة استهداف الشعب الإيراني".
وأضاف، بشأن الطاقة: "لن تروا أسعار النفط السابقة مجددًا". وأوضح، أن استقرار المنطقة "يتحقق عبر قوة قواتنا المسلحة".
وتابع: "القوة التي كنتم تتباهون بها تحولت إلى هزيمة استراتيجية ولا تسموا هزيمتكم اتفاقًا، فزمن وعودكم قد انتهى".
وقال: "العالم اليوم ينقسم إلى جبهتين: الحق والباطل، وصراعاتكم وصلت إلى مرحلة التفاوض مع أنفسكم".