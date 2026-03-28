https://sarabic.ae/20260328/إعلام-زيلينسكي-يطالب-بحيازة-الأسلحة-النووية-1112030483.html
إعلام: زيلينسكي يطالب بحيازة الأسلحة النووية
أفادت وسائل إعلامية أوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي يدّعي أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تشمل تسليم كييف أسلحة النووية". 28.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
ونقل موقع "سترانا. يو أيه"، عن زيلينسكي قوله: "نحتاج أن يقولوا لنا: سنمنحكم الانضمام حلف الناتو وسنمنحكم أسلحة نووية"، على حد قوله.
وبرر زيلينسكي هذا الموقف بالقول إن "الجميع يؤكدون له استحالة هزيمة قوة نووية".
وأفاد المكتب الإعلامي ل، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".
وجاء في البيان
: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة. يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق". ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة القذرة".
12 أكتوبر 2025, 11:09 GMT
ووفقا لبيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تتم دراسة نقل مكوّنات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرًا، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير "تي إن 75"، المثبت على صاروخ "إم 51.1" البالستي، الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة.
وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقرّ بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا، على يد القوات المسلحة الأوكرانية".