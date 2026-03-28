إعلام: زيلينسكي يطالب بحيازة الأسلحة النووية

إعلام: زيلينسكي يطالب بحيازة الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلامية أوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي يدّعي أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تشمل تسليم كييف أسلحة النووية". 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T07:19+0000

2026-03-28T07:19+0000

2026-03-28T07:19+0000

ونقل موقع "سترانا. يو أيه"، عن زيلينسكي قوله: "نحتاج أن يقولوا لنا: سنمنحكم الانضمام حلف الناتو وسنمنحكم أسلحة نووية"، على حد قوله.وأفاد المكتب الإعلامي ل، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة. يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق". ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة القذرة".وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقرّ بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا، على يد القوات المسلحة الأوكرانية".مدير مكتب زيلينسكي السابق أشرف على استيراد الوقود النووي لصنع "قنبلة قذرة"– الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم