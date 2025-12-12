https://sarabic.ae/20251212/رئيس-مكتب-زيلينسكي-السابق-أشرف-على-استيراد-الوقود-النووي-المستهلك-إلى-أوكرانيا--الدفاع-الروسية--1108071874.html
وأفاد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، اللواء أليكسي رتيشيف، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن الأوكراني قام بمحاكاة انفجار "قنبلة قذرة" باستخدام مصادر الإشعاع المؤين في مكان مزدحم.وأضاف رتيشيف، أن المدير السابق لمكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، لعب دورًا محوريًا في هذا الشأن.وأوضح رتيشيف: "يتضح ذلك من خلال أساليب التدريب التي يتبعها ممثلو جهاز الأمن الأوكراني، حيث يحاكي أحد أساليب التدريب موقفًا يتضمن سرقة مصادر الإشعاع المؤين، وتصنيع جهاز متفجر، وتفجيره في مكان مزدحم".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس أيد"، قد تكون متورطة في تجريب أدوية، على المواطنين الأوكرانيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المدير السابق لمكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، قد أشرف شخصيًا على استيراد الوقود النووي المستهلك إلى أوكرانيا، في سبيل صنع "قنبلة قذرة".
وأفاد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، اللواء أليكسي رتيشيف، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن الأوكراني قام بمحاكاة انفجار "قنبلة قذرة" باستخدام مصادر الإشعاع المؤين في مكان مزدحم.
وكشف رتيشيف، خلال إحاطة صحفية: أنشطة أوكرانيا في مجال السلامة الإشعاعية، بما في ذلك محاولات كييف للابتزاز النووي، لا تقل خطورة عن عمليات البنتاغون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية.
وأضاف رتيشيف، أن المدير السابق لمكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، لعب دورًا محوريًا في هذا الشأن.
وذكّر رتيشيف بأن يرماك أشرف شخصيًا على التدفقات التنظيمية واللوجستية والمالية للوقود النووي المستهلك المستورد إلى أوكرانيا دون إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، وأن طرق الإمداد نُظمت عبر بولندا ورومانيا، مؤكدًا أن "هذا يُشكل خطرًا يتمثل في صنع ما يُسمى بـ"القنبلة القذرة" واستخدامها لاحقًا "تحت غطاء زائف".
وأوضح رتيشيف: "يتضح ذلك من خلال أساليب التدريب التي يتبعها ممثلو جهاز الأمن الأوكراني، حيث يحاكي أحد أساليب التدريب موقفًا يتضمن سرقة مصادر الإشعاع المؤين، وتصنيع جهاز متفجر، وتفجيره في مكان مزدحم".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس أيد"، قد تكون متورطة في تجريب أدوية، على المواطنين الأوكرانيين.