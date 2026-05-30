ضابط استخبارات أمريكي: حلف الناتو أضعف من أن يمنع روسيا من الانتصار في الصراع

سبوتنيك عربي

أكد المحلل العسكري وضابط الاستخبارات المتقاعد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن روسيا في وضع قوي وتحقق انتصارات في ساحة المعركة، بينما لا يملك حلف... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T05:45+0000

وقال: "قد ترون شيئًا مرعبًا للغاية، يدخل الصراع في أوكرانيا مرحلة جديدة... لقد استقرت روسيا في اقتصادها، وأقامت علاقات دبلوماسية فعّالة في الخارج، وبنت استراتيجية متعددة الأقطاب لمواجهة الهيمنة الأمريكية. لذا، فهي في الوقت الراهن في وضع دبلوماسي واقتصادي قوي للغاية، ما يمنحها اليد العليا في ساحة المعركة".وأضاف: "لا يملك حلف الناتو أي قدرة على فعل أي شيء اليوم. فهو لا يملك الموارد ولا الإمكانيات. علاوة على ذلك، فإن كل ما يقوله مجرد كلام فارغ، لأنه بسبب العقوبات وعوامل أخرى، لا يملك قاعدة صناعية. لا شك أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع".أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حررت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قريتي بوداركي وكارايتشني في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى قريتي نوفوبيدغورودني وليسني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك . وفي الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 8130 جندياً.مسؤولة سابقة في البنتاغون: روسيا تمتلك تفوقا عسكريا واضحا في مواجهة الناتومقتل نحو 10 آلاف شخص بهجمات قوات كييف على دونيتسك منذ 2014 - مفوضة حقوق الإنسان

