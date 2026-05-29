مسؤولة سابقة في البنتاغون: روسيا تمتلك تفوقا عسكريا واضحا في مواجهة الناتو

سبوتنيك عربي

أفادت المقدم المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي والمحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، كارين كفياتكوفسكي، أن روسيا تمتلك تفوقا في مجالات الصواريخ والمسيّرات،... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T20:15+0000

وقالت كفياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": تمتلك روسيا قدرة مهيمنة في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وبالطبع صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، إضافة إلى تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتزايدة وتكتيكات أسراب المسيّرات التي تطورت خلال أربع سنوات من الحرب التي طالب بها الناتو والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا". وحول تقييم بوتين لتقدم العمليات العسكرية في أوكرانيا واحتمال اقتراب نهايتها، قالت: "من الناحية التكتيكية، هذا دقيق تماما، والتقدم الروسي المستمر والمنضبط غالبًا يهدف إلى تثبيت الأهداف، ما قد يعني أن الحرب قد تنتهي قريبًا، وليس بعد سنوات كما يقول البعض في الاتحاد الأوروبي".وحول انتقاد بوتين للإعلام الأوروبي بشأن تغطية حادثة ستاروبيلسك في لوغانسك، قالت: "وسائل الإعلام الأوروبية، مثل الأمريكية، هي إعلام تابع للدولة، وهي مصدر رئيسي للدعاية الحربية. إن التقليل من شأن ما تصفه بعمليات قتل لطلاب شباب في مساكنهم الجامعية يشبه إنكار المسؤولية عن ضربات سابقة. أقدر أن فقط 15% إلى 20% من الشعب الأمريكي على علم بهذه الضربات، وخاصة الضربة التي استُخدم فيها دعم أمريكي في أوكرانيا ضد الكلية". وأضافت: "كما نرى تبنيا أمريكيا مقلقا لأساليب شبيهة بتلك التي تُنسب إلى إسرائيل، تتضمن اغتيالات وأعمالا خفية تستخدم لتغيير مسار الأحداث نحو الفوضى والمزيد من الحروب وأرباحها".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عاربوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا

