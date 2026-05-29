مسؤولة سابقة في البنتاغون: روسيا تمتلك تفوقا عسكريا واضحا في مواجهة الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260529/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-روسيا-تمتلك-تفوقا-عسكريا-واضحا-في-مواجهة-الناتو-1113877306.html
مسؤولة سابقة في البنتاغون: روسيا تمتلك تفوقا عسكريا واضحا في مواجهة الناتو
مسؤولة سابقة في البنتاغون: روسيا تمتلك تفوقا عسكريا واضحا في مواجهة الناتو
سبوتنيك عربي
أفادت المقدم المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي والمحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، كارين كفياتكوفسكي، أن روسيا تمتلك تفوقا في مجالات الصواريخ والمسيّرات،... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T20:15+0000
2026-05-29T20:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_970f937b5abaeaa4f2ae1f110d516d29.jpg
وقالت كفياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": تمتلك روسيا قدرة مهيمنة في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وبالطبع صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، إضافة إلى تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتزايدة وتكتيكات أسراب المسيّرات التي تطورت خلال أربع سنوات من الحرب التي طالب بها الناتو والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا". وحول تقييم بوتين لتقدم العمليات العسكرية في أوكرانيا واحتمال اقتراب نهايتها، قالت: "من الناحية التكتيكية، هذا دقيق تماما، والتقدم الروسي المستمر والمنضبط غالبًا يهدف إلى تثبيت الأهداف، ما قد يعني أن الحرب قد تنتهي قريبًا، وليس بعد سنوات كما يقول البعض في الاتحاد الأوروبي".وحول انتقاد بوتين للإعلام الأوروبي بشأن تغطية حادثة ستاروبيلسك في لوغانسك، قالت: "وسائل الإعلام الأوروبية، مثل الأمريكية، هي إعلام تابع للدولة، وهي مصدر رئيسي للدعاية الحربية. إن التقليل من شأن ما تصفه بعمليات قتل لطلاب شباب في مساكنهم الجامعية يشبه إنكار المسؤولية عن ضربات سابقة. أقدر أن فقط 15% إلى 20% من الشعب الأمريكي على علم بهذه الضربات، وخاصة الضربة التي استُخدم فيها دعم أمريكي في أوكرانيا ضد الكلية". وأضافت: "كما نرى تبنيا أمريكيا مقلقا لأساليب شبيهة بتلك التي تُنسب إلى إسرائيل، تتضمن اغتيالات وأعمالا خفية تستخدم لتغيير مسار الأحداث نحو الفوضى والمزيد من الحروب وأرباحها".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عاربوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-تغطية-وسائل-الإعلام-الأوروبية-للغارة-الجوية-الأوكرانية-على-لوغانسك-عار-وشيء-مرعب-1113869769.html
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-زيارته-إلى-كازاخستان-1113858666.html
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-خروج-أرمينيا-من-الاتحاد-الأوراسي-قد-يكلفها-خسارة-14-من-ناتجها-المحلي-1113872222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e51377acff78ab86708162b2db65f83f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤولة سابقة في البنتاغون: روسيا تمتلك تفوقا عسكريا واضحا في مواجهة الناتو

20:15 GMT 29.05.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفادت المقدم المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي والمحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، كارين كفياتكوفسكي، أن روسيا تمتلك تفوقا في مجالات الصواريخ والمسيّرات، وأن تقدم قواتها في أوكرانيا يعكس تحولًا ميدانيًا قد يشير إلى اقتراب نهاية العملية العسكرية.
وقالت كفياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": تمتلك روسيا قدرة مهيمنة في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وبالطبع صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، إضافة إلى تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتزايدة وتكتيكات أسراب المسيّرات التي تطورت خلال أربع سنوات من الحرب التي طالب بها الناتو والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".

وأكملت: "إن كالينينغراد، باعتبارها أرضًا روسية في منطقة البلطيق، تُعد موقعًا أماميًا لأغراض عسكرية، كما أن الوعي بساحة المعركة بالنسبة لروسيا من هناك ومن أراضيها الأخرى سيكون من الصعب على ليتوانيا أو حتى الناتو التغلب عليه. كما أنه ليس واضحا أن هذا النوع من الخطاب من ليتوانيا مقبول لدى جيرانها مثل بولندا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عار
16:25 GMT
وحول تقييم بوتين لتقدم العمليات العسكرية في أوكرانيا واحتمال اقتراب نهايتها، قالت: "من الناحية التكتيكية، هذا دقيق تماما، والتقدم الروسي المستمر والمنضبط غالبًا يهدف إلى تثبيت الأهداف، ما قد يعني أن الحرب قد تنتهي قريبًا، وليس بعد سنوات كما يقول البعض في الاتحاد الأوروبي".

وأكملت: "استراتيجيا، يبدو أن رؤية المناطق الروسية الجديدة أصبحت راسخة، وأن الإنتاجية والسلام في شرق أوكرانيا في ازدياد ومحل ترحيب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
بوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
15:41 GMT
وحول انتقاد بوتين للإعلام الأوروبي بشأن تغطية حادثة ستاروبيلسك في لوغانسك، قالت: "وسائل الإعلام الأوروبية، مثل الأمريكية، هي إعلام تابع للدولة، وهي مصدر رئيسي للدعاية الحربية. إن التقليل من شأن ما تصفه بعمليات قتل لطلاب شباب في مساكنهم الجامعية يشبه إنكار المسؤولية عن ضربات سابقة. أقدر أن فقط 15% إلى 20% من الشعب الأمريكي على علم بهذه الضربات، وخاصة الضربة التي استُخدم فيها دعم أمريكي في أوكرانيا ضد الكلية".

وحول حادثة رومانيا وتصريحات بوتين بشأن احتمال تورط طائرة مسيّرة أوكرانية نتيجة الحرب الإلكترونية، قالت: "هذا ليس أمرا غير مسبوق. إن القدرات العسكرية الأوكرانية والقدرات المتدهورة لدول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، واضحة في كل مسرح عمليات يتم فيه اختبار هذه القدرات".

وأضافت: "كما نرى تبنيا أمريكيا مقلقا لأساليب شبيهة بتلك التي تُنسب إلى إسرائيل، تتضمن اغتيالات وأعمالا خفية تستخدم لتغيير مسار الأحداث نحو الفوضى والمزيد من الحروب وأرباحها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
بوتين: خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي قد يكلفها خسارة 14% من ناتجها المحلي
17:40 GMT
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.

ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عار
بوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала