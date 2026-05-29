مسؤولة سابقة في البنتاغون: روسيا تمتلك تفوقا عسكريا واضحا في مواجهة الناتو
سبوتنيك عربي
29.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أفادت المقدم المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي والمحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، كارين كفياتكوفسكي، أن روسيا تمتلك تفوقا في مجالات الصواريخ والمسيّرات، وأن تقدم قواتها في أوكرانيا يعكس تحولًا ميدانيًا قد يشير إلى اقتراب نهاية العملية العسكرية.
وقالت كفياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": تمتلك روسيا قدرة مهيمنة في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وبالطبع صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، إضافة إلى تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتزايدة وتكتيكات أسراب المسيّرات التي تطورت خلال أربع سنوات من الحرب التي طالب بها الناتو والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".
وأكملت: "إن كالينينغراد، باعتبارها أرضًا روسية في منطقة البلطيق، تُعد موقعًا أماميًا لأغراض عسكرية، كما أن الوعي بساحة المعركة بالنسبة لروسيا من هناك ومن أراضيها الأخرى سيكون من الصعب على ليتوانيا أو حتى الناتو التغلب عليه. كما أنه ليس واضحا أن هذا النوع من الخطاب من ليتوانيا مقبول لدى جيرانها مثل بولندا".
وحول تقييم بوتين لتقدم العمليات العسكرية في أوكرانيا واحتمال اقتراب نهايتها، قالت: "من الناحية التكتيكية، هذا دقيق تماما، والتقدم الروسي المستمر والمنضبط غالبًا يهدف إلى تثبيت الأهداف، ما قد يعني أن الحرب قد تنتهي قريبًا، وليس بعد سنوات كما يقول البعض في الاتحاد الأوروبي".
وأكملت: "استراتيجيا، يبدو أن رؤية المناطق الروسية الجديدة أصبحت راسخة، وأن الإنتاجية والسلام في شرق أوكرانيا في ازدياد ومحل ترحيب.
وحول انتقاد بوتين للإعلام الأوروبي بشأن تغطية حادثة ستاروبيلسك في لوغانسك، قالت: "وسائل الإعلام الأوروبية، مثل الأمريكية، هي إعلام تابع للدولة، وهي مصدر رئيسي للدعاية الحربية. إن التقليل من شأن ما تصفه بعمليات قتل لطلاب شباب في مساكنهم الجامعية يشبه إنكار المسؤولية عن ضربات سابقة. أقدر أن فقط 15% إلى 20% من الشعب الأمريكي على علم بهذه الضربات، وخاصة الضربة التي استُخدم فيها دعم أمريكي في أوكرانيا ضد الكلية".
وحول حادثة رومانيا وتصريحات بوتين بشأن احتمال تورط طائرة مسيّرة أوكرانية نتيجة الحرب الإلكترونية، قالت: "هذا ليس أمرا غير مسبوق. إن القدرات العسكرية الأوكرانية والقدرات المتدهورة لدول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، واضحة في كل مسرح عمليات يتم فيه اختبار هذه القدرات".
وأضافت: "كما نرى تبنيا أمريكيا مقلقا لأساليب شبيهة بتلك التي تُنسب إلى إسرائيل، تتضمن اغتيالات وأعمالا خفية تستخدم لتغيير مسار الأحداث نحو الفوضى والمزيد من الحروب وأرباحها".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.
ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.