ضابط استخبارات أمريكي: هجوم كييف على لوغانسك يمنح روسيا كل الحق في معاقبة أوكرانيا
أفاد المحلل العسكري الأمريكي وضابط المخابرات السابق سكوت ريتر، أن الهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك الشعبية يوم الجمعة أثبت الطبيعة الإجرامية لنظام كييف... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T05:25+0000
أفاد المحلل العسكري الأمريكي وضابط المخابرات السابق سكوت ريتر، أن الهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك الشعبية يوم الجمعة أثبت الطبيعة الإجرامية لنظام كييف ومنح روسيا كل الحق في معاقبته.
وكتب رير على منصة "إكس": "أوكرانيا منظمة إجرامية تعمل خارج نطاق القانون، ولا تتمتع بأي حقوق. من السخف أن تسمح روسيا لأي شخص بالادعاء بالمساواة الأخلاقية بين الطرفين".
وتابع: "لروسيا كل الحق في معاقبة أوكرانيا، وإذا قاومت أوكرانيا، فسوف تُدمر. آمل أن يكون هذا هو المسار الذي تسلكه روسيا حاليًا. سيُحرم دعاة الحرب والمستغلون أمثالكم من أعمالهم، وسيتنفس العالم الصعداء".
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفراداً ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية : مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.