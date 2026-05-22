بوتين: الهجوم الأوكراني على مؤسسة تعليمية في لوغانسك إرهاب من عصابة كييف
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية على مؤسسة تعليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية بأنه هجوم إرهابي من قبل عصابة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T19:21+0000
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية على مؤسسة تعليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية بأنه هجوم إرهابي من قبل عصابة كييف المسلحة.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "أود أن أبدأ بما تحدثت عنه اليوم خلال لقائي مع خريجي الدفعة الأولى من برنامج "زمن الأبطال"، وهو الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابة كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إصابة 35 شخصا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مبنى المجمع التعليمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية، ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 39 جريحا، بالإضافة إلى سقوط قتلى.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية
التابعة لجامعتنا التربوية".
ووفقا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الغارة ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة ثابتة الجناح. في الوقت الذي كان فيه كان ستة وثمانون طالباً وأحد الموظفين متواجدين في السكن الجامعي بلحظة وقوع الحادث.كما أصيب تسعة وثلاثون طفلاً بجروح متفاوتة، وقُتل ستة أشخاص. وقد تم فتح تحقيق بالحادث باعتباره عملا إرهابيا
.