وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك إلى21 قتيلا
وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك إلى21 قتيلا
21:20 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 21:28 GMT 23.05.2026)
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، مساء اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى 21 قتيلًا.
وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "إجمالي عدد الضحايا 63، من بينهم 21 قتيلًا"، لافتا إلى أنه "تم انتشال جثث جميع الضحايا من تحت الأنقاض".
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، والذي يضم 86 طالبا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب
التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف
في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".