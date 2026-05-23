موسكو: صحفيون أجانب يوافقون على زيارة موقع الضربة الأوكرانية للسكن الطلابي في لوغانسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن صحفيين من جميع أنحاء العالم وافقوا على زيارة موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك صحفيون أجانب وافقوا على زيارة موقع الهجوم الأوكراني في ستاروبيلسك: "من جميع قارات العالم".ووصفت زاخاروفا، البيان الذي تداوله غربيون في مجلس الأمن الدولي، والذي زعم عدم وجود غارات جوية للقوات الأوكرانية على معهد مهني وسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه كذبٌ صارخ.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".موسكو تنظم زيارة للصحفيين إلى مكان مأساة سكن الطلاب في لوغانسك لدحض الرواية الغربية الكاذبةالخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية

