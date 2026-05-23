موسكو: صحفيون أجانب يوافقون على زيارة موقع الضربة الأوكرانية للسكن الطلابي في لوغانسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260523/موسكو-صحفيون-أجانب-يوافقون-على-زيارة-موقع-الضربة-الأوكرانية-للسكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113686642.html
موسكو: صحفيون أجانب يوافقون على زيارة موقع الضربة الأوكرانية للسكن الطلابي في لوغانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن صحفيين من جميع أنحاء العالم وافقوا على زيارة موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T18:30+0000
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك صحفيون أجانب وافقوا على زيارة موقع الهجوم الأوكراني في ستاروبيلسك: "من جميع قارات العالم".ووصفت زاخاروفا، البيان الذي تداوله غربيون في مجلس الأمن الدولي، والذي زعم عدم وجود غارات جوية للقوات الأوكرانية على معهد مهني وسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه كذبٌ صارخ.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".موسكو تنظم زيارة للصحفيين إلى مكان مأساة سكن الطلاب في لوغانسك لدحض الرواية الغربية الكاذبةالخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية
18:30 GMT 23.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في موقع انهيار سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية
الوضع في موقع انهيار سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن صحفيين من جميع أنحاء العالم وافقوا على زيارة موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك صحفيون أجانب وافقوا على زيارة موقع الهجوم الأوكراني في ستاروبيلسك: "من جميع قارات العالم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت زاخاروفا بأن الوزارة ترتب زيارة للصحفيين الأجانب المعتمدين إلى منطقة الهجوم الأوكراني الدامي على سكن طلابي في لوغانسك.

ووصفت زاخاروفا، البيان الذي تداوله غربيون في مجلس الأمن الدولي، والذي زعم عدم وجود غارات جوية للقوات الأوكرانية على معهد مهني وسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه كذبٌ صارخ.
موسكو تنظم زيارة للصحفيين إلى مكان مأساة سكن الطلاب في لوغانسك لدحض الرواية الغربية الكاذبة
08:45 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".

وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
