موسكو: صحفيون أجانب يوافقون على زيارة موقع الضربة الأوكرانية للسكن الطلابي في لوغانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن صحفيين من جميع أنحاء العالم وافقوا على زيارة موقع هجوم القوات الأوكرانية على معهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك صحفيون أجانب وافقوا على زيارة موقع الهجوم الأوكراني في ستاروبيلسك: "من جميع قارات العالم".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت زاخاروفا بأن الوزارة ترتب زيارة للصحفيين الأجانب المعتمدين إلى منطقة الهجوم الأوكراني الدامي على سكن طلابي في لوغانسك.
ووصفت زاخاروفا، البيان الذي تداوله غربيون في مجلس الأمن الدولي، والذي زعم عدم وجود غارات جوية للقوات الأوكرانية على معهد مهني وسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه كذبٌ صارخ.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".