موسكو تنظم زيارة للصحفيين إلى مكان مأساة سكن الطلاب في لوغانسك لدحض الرواية الغربية الكاذبة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت، بأن الوزارة ترتب زيارة للصحفيين الأجانب المعتمدين إلى منطقة الهجوم الأوكراني الدامي على...
2026-05-23T09:25+0000
08:45 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 09:25 GMT 23.05.2026)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت، بأن الوزارة ترتب زيارة للصحفيين الأجانب المعتمدين إلى منطقة الهجوم الأوكراني الدامي على سكن طلابي في لوغانسك.
ووصفت زاخاروفا، البيان الذي تداوله غربيون في مجلس الأمن الدولي، والذي زعم عدم وجود غارات جوية للقوات الأوكرانية على معهد مهني وسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه كذبٌ صارخ.
ونوهت زاخاروفا من خلال منشور على قناتها في "تليغرام" إلى "الكذبة الصارخة التي تداولها غربيون أمس في مجلس الأمن الدولي، ولا سيما مندوبة لاتفيا التي أُقيلت من منصبها، والتي زعمت عدم وجود غارات جوية للقوات المسلحة الأوكرانية على المعهد في ستاروبيلسك".
وأشارت إلى أنه لهذا السبب، سيتم تنظيم زيارة إلى موقع الكارثة في جمهورية لوغانسك الشعبية لجميع المراسلين الأجانب المعتمدين في روسيا.
وأعلن ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على كلية ستاروبيلسك التربوية إلى عشرة قتلى.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "أمضى رجال الإنقاذ الليل بأكمله في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك. وللأسف، تبددت آمالهم، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى عشرة".
وأوضح باسيتشنيك أن 38 شخصًا أصيبوا، بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين. ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.
وأضاف: "يعمل أخصائيون نفسيون ومسعفون في مركز الإيواء المؤقت، ويجري تقديم الدعم لأولياء أمور الطلاب".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
وأفاد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية
وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".