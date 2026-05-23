https://sarabic.ae/20260523/ارتفاع-عدد-القتلى-في-سكن-طلابي-في-لوغانسك-إلى-10-أطفال-1113672102.html
ارتفاع عدد القتلى في سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 أطفال
ارتفاع عدد القتلى في سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 أطفال
سبوتنيك عربي
أعلن ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على كلية ستاروبيلسك التربوية إلى عشرة قتلى. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T07:49+0000
2026-05-23T07:49+0000
2026-05-23T07:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113645374_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_d79f65b9f283446a12b47ba2440ad6ea.jpg
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "أمضى رجال الإنقاذ الليل بأكمله في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك. وللأسف، تبددت آمالهم، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى عشرة".وأضاف: "يعمل أخصائيون نفسيون ومسعفون في مركز الإيواء المؤقت، ويجري تقديم الدعم لأولياء أمور الطلاب".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وأفاد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة
https://sarabic.ae/20260522/بكين-تعرب-في-مجلس-الأمن-عن-قلقها-العميق-إزاء-الهجوم-الأوكراني-على-لوغانسك-1113667556.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113645374_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d43433507b0caa37f6466a3375047200.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية
ارتفاع عدد القتلى في سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 أطفال
أعلن ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على كلية ستاروبيلسك التربوية إلى عشرة قتلى.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "أمضى رجال الإنقاذ الليل بأكمله في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك. وللأسف، تبددت آمالهم، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى عشرة".
وأوضح باسيتشنيك أن 38 شخصًا أصيبوا، بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين. ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.
وأضاف: "يعمل أخصائيون نفسيون ومسعفون في مركز الإيواء المؤقت، ويجري تقديم الدعم لأولياء أمور الطلاب".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
وأفاد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية
وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".