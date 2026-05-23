ارتفاع عدد القتلى في سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 أطفال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ارتفاع عدد القتلى في سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 أطفال
ارتفاع عدد القتلى في سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 أطفال
سبوتنيك عربي
أعلن ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على كلية ستاروبيلسك التربوية إلى عشرة قتلى. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "أمضى رجال الإنقاذ الليل بأكمله في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك. وللأسف، تبددت آمالهم، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى عشرة".وأضاف: "يعمل أخصائيون نفسيون ومسعفون في مركز الإيواء المؤقت، ويجري تقديم الدعم لأولياء أمور الطلاب".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وأفاد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم قوات كييف على كلية وسكن طلابي في بلدة ستاروبيلسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية
أعلن ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على كلية ستاروبيلسك التربوية إلى عشرة قتلى.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "أمضى رجال الإنقاذ الليل بأكمله في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك. وللأسف، تبددت آمالهم، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى عشرة".
وأوضح باسيتشنيك أن 38 شخصًا أصيبوا، بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين. ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.
وأضاف: "يعمل أخصائيون نفسيون ومسعفون في مركز الإيواء المؤقت، ويجري تقديم الدعم لأولياء أمور الطلاب".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
وأفاد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
