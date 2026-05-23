ارتفاع عدد القتلى في سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 أطفال

سبوتنيك عربي

أعلن ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على كلية ستاروبيلسك التربوية إلى عشرة قتلى. 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T07:49+0000

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "أمضى رجال الإنقاذ الليل بأكمله في إزالة الأنقاض في ستاروبيلسك. وللأسف، تبددت آمالهم، إذ ارتفعت حصيلة القتلى إلى عشرة".وأضاف: "يعمل أخصائيون نفسيون ومسعفون في مركز الإيواء المؤقت، ويجري تقديم الدعم لأولياء أمور الطلاب".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وأفاد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

