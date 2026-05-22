https://sarabic.ae/20260522/بكين-تعرب-في-مجلس-الأمن-عن-قلقها-العميق-إزاء-الهجوم-الأوكراني-على-لوغانسك-1113667556.html

بكين تعرب في مجلس الأمن عن قلقها العميق إزاء الهجوم الأوكراني على لوغانسك

بكين تعرب في مجلس الأمن عن قلقها العميق إزاء الهجوم الأوكراني على لوغانسك

سبوتنيك عربي

أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونغ، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده العميق إزاء الهجوم الأوكراني الذي استهدف سكنا طلابيا في جمهورية لوغانسك الشعبية،... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T21:23+0000

2026-05-22T21:23+0000

2026-05-22T21:23+0000

الصين

روسيا

العالم

جمهورية لوغانسك الشعبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg

وقال فو كونغ خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الأوكراني: "أخذت الصين علماً بالتقارير المتعلقة بهجوم بطائرة مسيّرة على مدرسة في ستاروبيلسك، وتعرب عن قلقها العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عنه، لا سيما بين الطلاب. الصين تدين أي هجمات تستهدف المدنيين الأبرياء".وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".وتابع: "الهجوم على الأطفال النائمين دليل إضافي على الطبيعة الجبانة والإرهابية اللاإنسانية لسلطات كييف، التي، بعد هزيمتها في ساحة المعركة، تضرب في لحظة يأسها ما هو مقدس، بينما يتغاضى الغرب عن هذه الجرائم ويخفيها".وأكمل: "لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن العواصم الغربية تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية وتساعد في تحديد الأهداف".وأضاف: "أطلقنا العملية العسكرية المشتركة لإنهاء إراقة الدماء والفوضى التي يمارسها النظام في دولة مجاورة، ونؤكد لكم أن أهدافها ستتحقق".وعرض نيبينزيا على المشاركين في الاجتماع صورا للمباني المدمرة التي تعرضت للهجوم، وأكد أن الدمار لا يمكن أن يكون نتيجة للدفاعات الجوية.وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية، مضيفا: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".بوتين: الهجوم الأوكراني على مؤسسة تعليمية في لوغانسك إرهاب من عصابة كييفواشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260522/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-الأعضاء-الدائمين-في-مجلس-الأمن-الروسي-1113662086.html

https://sarabic.ae/20260522/بوتين-يوجه-وزارة-الدفاع-لتقديم-مقترحات-للرد-على-القصف-الأوكراني-لسكن-الطلاب-في-لوغانسك--1113658003.html

https://sarabic.ae/20260522/بوتين-سلطات-كييف-النازية-الجديدة-شنت-هجوما-إرهابيا-على-سكن-طلابي-في-لوغانسك-1113656886.html

الصين

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية