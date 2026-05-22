واشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260522/واشنطن-ندعو-إلى-وقف-فوري-للموت-والدمار-الناجمين-عن-الصراع-في-أوكرانيا-1113666654.html
واشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا
واشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تامي بروس، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T20:35+0000
2026-05-22T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101342/53/1013425392_0:118:2049:1270_1920x0_80_0_0_8caf55006b5405be843af08889d8fd8c.jpg
وقالت بروس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "يجب أن يتوقف الموت والدمار فورا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية لم يكن حادثا عرضيا، بل كان هجوما متعمدا على هدف مدني، وجريمة حرب ارتكبت بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".بوتين يوجه وزارة الدفاع بتقديم مقترحات للرد على القصف الأوكراني لسكن الطلاب في لوغانسك
https://sarabic.ae/20260522/موسكو-نظام-كييف-يمارس-الإرهاب-ضد-الأطفال-بدعم-من-الغرب-بسبب-هزائمه-في-ساحات-القتال-1113655145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101342/53/1013425392_98:0:1949:1388_1920x0_80_0_0_c178bf09d3406999baa1d873b4f5f563.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

واشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا

20:35 GMT 22.05.2026
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© Sputnik . RIA Novosti
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تامي بروس، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا.
وقالت بروس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "يجب أن يتوقف الموت والدمار فورا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية لم يكن حادثا عرضيا، بل كان هجوما متعمدا على هدف مدني، وجريمة حرب ارتكبت بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: نظام كييف يمارس الإرهاب ضد الأطفال بدعم من الغرب بسبب هزائمه في ساحات القتال
13:48 GMT
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".

وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
بوتين يوجه وزارة الدفاع بتقديم مقترحات للرد على القصف الأوكراني لسكن الطلاب في لوغانسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала