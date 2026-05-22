https://sarabic.ae/20260522/واشنطن-ندعو-إلى-وقف-فوري-للموت-والدمار-الناجمين-عن-الصراع-في-أوكرانيا-1113666654.html

واشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا

واشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

دعت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تامي بروس، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T20:35+0000

2026-05-22T20:35+0000

2026-05-22T20:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101342/53/1013425392_0:118:2049:1270_1920x0_80_0_0_8caf55006b5405be843af08889d8fd8c.jpg

وقالت بروس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "يجب أن يتوقف الموت والدمار فورا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية لم يكن حادثا عرضيا، بل كان هجوما متعمدا على هدف مدني، وجريمة حرب ارتكبت بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".بوتين يوجه وزارة الدفاع بتقديم مقترحات للرد على القصف الأوكراني لسكن الطلاب في لوغانسك

https://sarabic.ae/20260522/موسكو-نظام-كييف-يمارس-الإرهاب-ضد-الأطفال-بدعم-من-الغرب-بسبب-هزائمه-في-ساحات-القتال-1113655145.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا