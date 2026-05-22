واشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة تامي بروس، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت بروس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "يجب أن يتوقف الموت والدمار فورا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية لم يكن حادثا عرضيا، بل كان هجوما متعمدا على هدف مدني، وجريمة حرب ارتكبت بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وقالت بروس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "يجب أن يتوقف الموت والدمار فورا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية لم يكن حادثا عرضيا، بل كان هجوما متعمدا على هدف مدني، وجريمة حرب ارتكبت بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".
وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".