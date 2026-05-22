بوتين يوجه وزارة الدفاع بتقديم مقترحات للرد على القصف الأوكراني لسكن الطلاب في لوغانسك
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T15:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
15:20 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 15:22 GMT 22.05.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
وأكد بوتين أن النظام في كييف يحتاج إلى ارتكاب جرائم مثل الهجوم الأخير في جمهورية لوغانسك الشعبية، بهدف صرف الانتباه عما يحدث في جبهات القتال، ومن ثم إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية كاملة لروسيا الاتحادية.
وقال: "نظام كييف بحاجة ماسة إلى مثل هذه الجرائم لصرف الانتباه عما يجري من أحداث سواء على الجبهة أو داخل البلاد، ولإثارة رد فعل عكسي في روسيا، ونحن نعلم ذلك وقد مررنا به مرارا إلقاء اللوم كله علينا، على روسيا، على بلادنا، وتحميلنا مسؤولية كل التصعيد والتبعات المترتبة على هذه الجرائم".
وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية
وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربويةط.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".