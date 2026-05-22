بوتين يوجه وزارة الدفاع بتقديم مقترحات للرد على القصف الأوكراني لسكن الطلاب في لوغانسك

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T15:20+0000

وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".وأكد بوتين أن النظام في كييف يحتاج إلى ارتكاب جرائم مثل الهجوم الأخير في جمهورية لوغانسك الشعبية، بهدف صرف الانتباه عما يحدث في جبهات القتال، ومن ثم إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية كاملة لروسيا الاتحادية.وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".18طفلا قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض بعد استهداف أوكرانيا لسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبيةرئيس وزراء السويد: على "الناتو" المساعدة في توجيه طائرات أوكرانيا المسيرة

