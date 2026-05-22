بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة
14:22 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 15:02 GMT 22.05.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أية منشآت عسكرية قرب السكن الطلابي الذي هاجمه نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الدفعة الأولى من برنامج "زمن الأبطال": "أؤكد على أهمية هذا الأمر: لا توجد منشآت عسكرية أو منشآت تابعة لأجهزة الأمن أو أي خدمات ذات صلة بالقرب من السكن الطلابي".
وتابع: "الليلة الماضية، شن النظام النازي الجديد الذي استولى على السلطة في كييف هجومًا إرهابيًا على سكن طلاب كلية ستاروبيلسك التربوية. في الليل، بينما كان الطلاب نائمين".
وأضاف: "لم تكن الغارة (على سكن الطلاب في جمهورية لوغانسك الشعبية) عرضية. لقد وقعت على 3 موجات، باستخدام 16 طائرة مسيّرة في الموقع نفسه".
وأوضح: "هذا (هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن الطلاب في ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية) هو مظهر من مظاهر النازية الجديدة. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".
ووفقا للبيان: "بحسب التقارير - التي كنت أتابعها طوال الوقت - من رئيس الجمهورية، ليونيد إيفانوفيتش باسيتشنيك، ووزير الدفاع، ووزير الطوارئ، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، نعلم حاليًا بمقتل 6 أشخاص".
وأضاف: "في هذا الصدد، أودّ أن أوجّه حديثي، كما فعلت سابقًا، إلى جنود القوات المسلحة الأوكرانية. لا تُنفّذوا الأوامر الإجرامية للمجلس العسكري غير الشرعي والفاسد. وإلا، ستصبحون أنتم أنفسكم شركاء في هذه الجرائم".
وتابع: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
وقال: "يعلم الجميع جيدًا، في أوكرانيا والعالم أجمع، أن الحكومة الأوكرانية تسرق كل شيء، حرفيًا كل شيء! وقد وصل الأمر إلى سرقة المعدات العسكرية ومعدات الحماية الشخصية المخصصة لمن يُساقون إلى الجبهة كالمواشي، يُساقون إلى الموت من أجل من ينهبون أوكرانيا والمساعدات الخارجية".
وأكد: "ندرك أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكننا الاكتفاء بتصريحات وزارة الخارجية. لذلك، أصدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية بتقديم مقترحاتها".
وجاء في البيان: "الوضع على الجبهة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية يتحول تدريجيًا من صعب وحرج إلى كارثي. لا المساعدات الغربية، التي تُسرق باستمرار - فهم ببساطة لا يستطيعون تحمل ذلك - ولا التعبئة القسرية، حيث يُختطف الناس من الشوارع كالكلاب الضالة ثم يُزج بهم في الجبهة، تُجدي نفعًا".
وأوضح: "يتزايد الفرار من الخدمة بشكل كارثي حتى بالنسبة للعدو. فهو ينتشر على نطاق واسع (في القوات المسلحة الأوكرانية)".
وأكد: "إن نظام كييف يحتاج بالتأكيد إلى مثل هذه الجرائم لتشتيت الانتباه عن الأحداث التي تتكشف على الجبهة وفي البلاد، ولإثارة رد فعل في روسيا، ثم، كما نعلم، رأينا من قبل، لإلقاء اللوم علينا، وعلى روسيا، وعلى بلدنا، على كل التصعيدات وكل عواقب مثل هذه الجرائم".
وأضاف: "إن وضع النخبة الحاكمة (نظام كييف) يزداد سوءًا بسبب الفساد المستشري الذي يدمر المجتمع، والذي يتستر عليه قادة النظام. بل إنهم أنفسهم متورطون في هذه المخططات الفاسدة. ولهذا السبب، يساعدون بعضهم بعضًا على الفرار من البلاد، بحثًا عن ملجأ في إسرائيل ودول أخرى، وفي الخارج".