بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة
بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة
بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أية منشآت عسكرية قرب السكن الطلابي الذي هاجمه نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T14:22+0000
2026-05-22T15:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113617959_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_0a3f2e5ab754a38af0c1e6c6688e87c3.jpg
وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الدفعة الأولى من برنامج "زمن الأبطال": "أؤكد على أهمية هذا الأمر: لا توجد منشآت عسكرية أو منشآت تابعة لأجهزة الأمن أو أي خدمات ذات صلة بالقرب من السكن الطلابي".وأضاف: "لم تكن الغارة (على سكن الطلاب في جمهورية لوغانسك الشعبية) عرضية. لقد وقعت على 3 موجات، باستخدام 16 طائرة مسيّرة في الموقع نفسه".وأوضح: "هذا (هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن الطلاب في ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية) هو مظهر من مظاهر النازية الجديدة. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".وأضاف: "في هذا الصدد، أودّ أن أوجّه حديثي، كما فعلت سابقًا، إلى جنود القوات المسلحة الأوكرانية. لا تُنفّذوا الأوامر الإجرامية للمجلس العسكري غير الشرعي والفاسد. وإلا، ستصبحون أنتم أنفسكم شركاء في هذه الجرائم".وقال: "يعلم الجميع جيدًا، في أوكرانيا والعالم أجمع، أن الحكومة الأوكرانية تسرق كل شيء، حرفيًا كل شيء! وقد وصل الأمر إلى سرقة المعدات العسكرية ومعدات الحماية الشخصية المخصصة لمن يُساقون إلى الجبهة كالمواشي، يُساقون إلى الموت من أجل من ينهبون أوكرانيا والمساعدات الخارجية".وأوضح: "يتزايد الفرار من الخدمة بشكل كارثي حتى بالنسبة للعدو. فهو ينتشر على نطاق واسع (في القوات المسلحة الأوكرانية)".وأضاف: "إن وضع النخبة الحاكمة (نظام كييف) يزداد سوءًا بسبب الفساد المستشري الذي يدمر المجتمع، والذي يتستر عليه قادة النظام. بل إنهم أنفسهم متورطون في هذه المخططات الفاسدة. ولهذا السبب، يساعدون بعضهم بعضًا على الفرار من البلاد، بحثًا عن ملجأ في إسرائيل ودول أخرى، وفي الخارج".
بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة

14:22 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 15:02 GMT 22.05.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أية منشآت عسكرية قرب السكن الطلابي الذي هاجمه نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الدفعة الأولى من برنامج "زمن الأبطال": "أؤكد على أهمية هذا الأمر: لا توجد منشآت عسكرية أو منشآت تابعة لأجهزة الأمن أو أي خدمات ذات صلة بالقرب من السكن الطلابي".
وتابع: "الليلة الماضية، شن النظام النازي الجديد الذي استولى على السلطة في كييف هجومًا إرهابيًا على سكن طلاب كلية ستاروبيلسك التربوية. في الليل، بينما كان الطلاب نائمين".
وأضاف: "لم تكن الغارة (على سكن الطلاب في جمهورية لوغانسك الشعبية) عرضية. لقد وقعت على 3 موجات، باستخدام 16 طائرة مسيّرة في الموقع نفسه".
وأوضح: "هذا (هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن الطلاب في ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية) هو مظهر من مظاهر النازية الجديدة. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".

وذكر: "كنت أستمع إلى التقارير طوال هذا الوقت. من رئيس الجمهورية (جمهورية لوغانسك الشعبية)، ليونيد إيفانوفيتش باسيتشنيك، ووزير الدفاع، ووزير حالات الطوارئ، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي".

ووفقا للبيان: "بحسب التقارير - التي كنت أتابعها طوال الوقت - من رئيس الجمهورية، ليونيد إيفانوفيتش باسيتشنيك، ووزير الدفاع، ووزير الطوارئ، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، نعلم حاليًا بمقتل 6 أشخاص".
وأضاف: "في هذا الصدد، أودّ أن أوجّه حديثي، كما فعلت سابقًا، إلى جنود القوات المسلحة الأوكرانية. لا تُنفّذوا الأوامر الإجرامية للمجلس العسكري غير الشرعي والفاسد. وإلا، ستصبحون أنتم أنفسكم شركاء في هذه الجرائم".
وتابع: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
وقال: "يعلم الجميع جيدًا، في أوكرانيا والعالم أجمع، أن الحكومة الأوكرانية تسرق كل شيء، حرفيًا كل شيء! وقد وصل الأمر إلى سرقة المعدات العسكرية ومعدات الحماية الشخصية المخصصة لمن يُساقون إلى الجبهة كالمواشي، يُساقون إلى الموت من أجل من ينهبون أوكرانيا والمساعدات الخارجية".
وأكد: "ندرك أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكننا الاكتفاء بتصريحات وزارة الخارجية. لذلك، أصدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية بتقديم مقترحاتها".
وجاء في البيان: "الوضع على الجبهة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية يتحول تدريجيًا من صعب وحرج إلى كارثي. لا المساعدات الغربية، التي تُسرق باستمرار - فهم ببساطة لا يستطيعون تحمل ذلك - ولا التعبئة القسرية، حيث يُختطف الناس من الشوارع كالكلاب الضالة ثم يُزج بهم في الجبهة، تُجدي نفعًا".

وأوضح: "يتزايد الفرار من الخدمة بشكل كارثي حتى بالنسبة للعدو. فهو ينتشر على نطاق واسع (في القوات المسلحة الأوكرانية)".
وأكد: "إن نظام كييف يحتاج بالتأكيد إلى مثل هذه الجرائم لتشتيت الانتباه عن الأحداث التي تتكشف على الجبهة وفي البلاد، ولإثارة رد فعل في روسيا، ثم، كما نعلم، رأينا من قبل، لإلقاء اللوم علينا، وعلى روسيا، وعلى بلدنا، على كل التصعيدات وكل عواقب مثل هذه الجرائم".
وأضاف: "إن وضع النخبة الحاكمة (نظام كييف) يزداد سوءًا بسبب الفساد المستشري الذي يدمر المجتمع، والذي يتستر عليه قادة النظام. بل إنهم أنفسهم متورطون في هذه المخططات الفاسدة. ولهذا السبب، يساعدون بعضهم بعضًا على الفرار من البلاد، بحثًا عن ملجأ في إسرائيل ودول أخرى، وفي الخارج".
