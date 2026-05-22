بوتين: قصف القوات الأوكرانية لسكن الطلاب في لوغانسك لم يكن عشوائيا واستهدف بـ 16 مسيرة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أية منشآت عسكرية قرب السكن الطلابي الذي هاجمه نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T14:22+0000

2026-05-22T15:02+0000

وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الدفعة الأولى من برنامج "زمن الأبطال": "أؤكد على أهمية هذا الأمر: لا توجد منشآت عسكرية أو منشآت تابعة لأجهزة الأمن أو أي خدمات ذات صلة بالقرب من السكن الطلابي".وأضاف: "لم تكن الغارة (على سكن الطلاب في جمهورية لوغانسك الشعبية) عرضية. لقد وقعت على 3 موجات، باستخدام 16 طائرة مسيّرة في الموقع نفسه".وأوضح: "هذا (هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن الطلاب في ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية) هو مظهر من مظاهر النازية الجديدة. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".وأضاف: "في هذا الصدد، أودّ أن أوجّه حديثي، كما فعلت سابقًا، إلى جنود القوات المسلحة الأوكرانية. لا تُنفّذوا الأوامر الإجرامية للمجلس العسكري غير الشرعي والفاسد. وإلا، ستصبحون أنتم أنفسكم شركاء في هذه الجرائم".وقال: "يعلم الجميع جيدًا، في أوكرانيا والعالم أجمع، أن الحكومة الأوكرانية تسرق كل شيء، حرفيًا كل شيء! وقد وصل الأمر إلى سرقة المعدات العسكرية ومعدات الحماية الشخصية المخصصة لمن يُساقون إلى الجبهة كالمواشي، يُساقون إلى الموت من أجل من ينهبون أوكرانيا والمساعدات الخارجية".وأوضح: "يتزايد الفرار من الخدمة بشكل كارثي حتى بالنسبة للعدو. فهو ينتشر على نطاق واسع (في القوات المسلحة الأوكرانية)".وأضاف: "إن وضع النخبة الحاكمة (نظام كييف) يزداد سوءًا بسبب الفساد المستشري الذي يدمر المجتمع، والذي يتستر عليه قادة النظام. بل إنهم أنفسهم متورطون في هذه المخططات الفاسدة. ولهذا السبب، يساعدون بعضهم بعضًا على الفرار من البلاد، بحثًا عن ملجأ في إسرائيل ودول أخرى، وفي الخارج".موسكو: نظام كييف يمارس الإرهاب ضد الأطفال بدعم من الغرب بسبب هزائمه في ساحات القتالمدفيديف: أوكرانيا بصدد التفكك رغم وعود الغرب.. وزيلينسكي "مختلس"

