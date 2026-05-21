https://sarabic.ae/20260521/مدفيديف-أوكرانيا-بصدد-التفكك-رغم-وعود-الغرب-وزيلينسكي-مختلس-1113610594.html
مدفيديف: أوكرانيا بصدد التفكك رغم وعود الغرب.. وزيلينسكي "مختلس"
مدفيديف: أوكرانيا بصدد التفكك رغم وعود الغرب.. وزيلينسكي "مختلس"
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأن "تصريحات الغرب الداعمة والوعود الكاذبة لكييف بانضمامها إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، لن... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T11:42+0000
2026-05-21T11:42+0000
2026-05-21T11:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وكتب مدفيديف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "تصريحات الدول الغربية بالدعم الكامل غير المحدود والوعود الكاذبة بالانضمام إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي لن توقف التفكك الهيكلي لأوكرانيا".وأوضح أن فلاديمير زيلينسكي، أنشأ نظامًا غير مسبوق لاختلاس مئات المليارات من الدولارات من المساعدات الغربية.وأفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن "أوكرانيا تعيش تحت نظام سيطرة خارجية، وتُدار أنشطة الدولة فعليًا من قِبل مسؤولين أجانب ودوليين".وأردف أن "الدولة التي لا تستطيع الحفاظ على استقرارها المالي والدفاعي دون ضخ مستمر للأموال من الخارج، تفقد سيادتها حتمًا".وسلّط ميدفيديف الضوء على انهيار أوكرانيا بعلامة خسارة أراضيها، قائلًا: "لقد خسرت أوكرانيا بلا رجعة أكثر من 20% من أراضيها، التي آلت إليها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، ومما لا شك فيه أنها ستخسر أراضٍ جديدة قريبًا، ومع ذلك، فإن السيطرة المستدامة على الإقليم الجغرافي الخاص بالدولة هي تحديدًا أحد المؤشرات الأساسية لدولة كاملة الأركان".ميدفيديف: روسيا ستدمر صناعة ألمانيا واقتصادها في حال نشوب صراع عسكري معها
https://sarabic.ae/20260124/ميدفيديف-يعلق-على-انتقادات-زيلينسكي-للاتحاد-الأوروبي-1109596038.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
مدفيديف: أوكرانيا بصدد التفكك رغم وعود الغرب.. وزيلينسكي "مختلس"
كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأن "تصريحات الغرب الداعمة والوعود الكاذبة لكييف بانضمامها إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، لن توقف التفكك الهيكلي لأوكرانيا".
وكتب مدفيديف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "تصريحات الدول الغربية بالدعم الكامل غير المحدود والوعود الكاذبة بالانضمام إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي لن توقف التفكك الهيكلي لأوكرانيا".
وأوضح أن فلاديمير زيلينسكي، أنشأ نظامًا غير مسبوق لاختلاس مئات المليارات من الدولارات من المساعدات الغربية.
وأضاف ميدفيديف: "على رأس هذه الدولة الفاشلة يقف شخص مدمن مخدرات يعاني من جميع علامات الانهيار الشخصي. لقد انتهت ولايته منذ فترة طويلة، وأقام منظومة غير مسبوقة لاختلاس المساعدات الغربية بمئات المليارات من الدولارات".
وأفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن "أوكرانيا تعيش تحت نظام سيطرة خارجية، وتُدار أنشطة الدولة فعليًا من قِبل مسؤولين أجانب ودوليين".
وتابع ميدفيديف: "تعتمد أوكرانيا على التمويل الخارجي من المنظمات الدولية، في صورة منح وقروض ودعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن دون هذه المساعدة، سيبلغ عجز ميزانيتها أكثر من 50%".
وأردف أن "الدولة التي لا تستطيع الحفاظ على استقرارها المالي والدفاعي دون ضخ مستمر للأموال من الخارج، تفقد سيادتها حتمًا".
وسلّط ميدفيديف الضوء على انهيار أوكرانيا بعلامة خسارة أراضيها، قائلًا: "لقد خسرت أوكرانيا بلا رجعة أكثر من 20% من أراضيها، التي آلت إليها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، ومما لا شك فيه أنها ستخسر أراضٍ جديدة قريبًا، ومع ذلك، فإن السيطرة المستدامة على الإقليم الجغرافي الخاص بالدولة هي تحديدًا أحد المؤشرات الأساسية لدولة كاملة الأركان".