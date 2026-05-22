https://sarabic.ae/20260522/بوتين-روسيا-تدعو-دائما-إلى-تشكيل-نظام-دولي-للأمن-المتكافئ-وغير-القابل-للتجزئة--1113647054.html
بوتين: روسيا تدعو دائما إلى تشكيل نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة
بوتين: روسيا تدعو دائما إلى تشكيل نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تدعو دائما إلى تشكيل نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة وتستبعد أساليب الإملاء. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T11:42+0000
2026-05-22T11:42+0000
2026-05-22T11:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113617959_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_0a3f2e5ab754a38af0c1e6c6688e87c3.jpg
وقال: "بلادنا تدعو باستمرار وبإصرار إلى إنشاء نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، يستبعد استخدام الإملاء أو القوة، ويضمن حلاً سياسيًا ودبلوماسيًا سلميًا لأي نزاعات أو خلافات بين الدول. وبالطبع، سيهيئ هذا النظام الظروف لتطوير تعاون حقيقي متبادل المنفعة، قائم على قواعد قانونية معترف بها عالميًا وملزمة".وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية.وقال: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالمية
https://sarabic.ae/20260521/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-الثالوث-النووي-في-نظام-مخطط-له-1113618219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113617959_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_5b72c7b224968231762d897f19989b33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بوتين: روسيا تدعو دائما إلى تشكيل نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تدعو دائما إلى تشكيل نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة وتستبعد أساليب الإملاء.
وقال: "بلادنا تدعو باستمرار وبإصرار إلى إنشاء نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، يستبعد استخدام الإملاء أو القوة، ويضمن حلاً سياسيًا ودبلوماسيًا سلميًا لأي نزاعات أو خلافات بين الدول. وبالطبع، سيهيئ هذا النظام الظروف لتطوير تعاون حقيقي متبادل المنفعة، قائم على قواعد قانونية معترف بها عالميًا وملزمة".
وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية.
وقال: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".