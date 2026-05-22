بوتين: روسيا تدعو دائما إلى تشكيل نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تدعو دائما إلى تشكيل نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة وتستبعد أساليب الإملاء.

وقال: "بلادنا تدعو باستمرار وبإصرار إلى إنشاء نظام دولي للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، يستبعد استخدام الإملاء أو القوة، ويضمن حلاً سياسيًا ودبلوماسيًا سلميًا لأي نزاعات أو خلافات بين الدول. وبالطبع، سيهيئ هذا النظام الظروف لتطوير تعاون حقيقي متبادل المنفعة، قائم على قواعد قانونية معترف بها عالميًا وملزمة".وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تسعيان جاهدتين لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية.وقال: "العملية المعقّدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه، جارية. ونحن، جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية".شي جين بينغ: ينبغي للصين وروسيا بناء نظام عادل للحوكمة العالمية

