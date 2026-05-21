بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط له

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي الروسي في نظام مخطط له، مؤكدا أن كل شيء يسير على ما يرام. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T14:01+0000

2026-05-21T14:26+0000

وقال بوتين في كلمته الختامية خلال التدريب(التدريب النووي للقوات الروسية-البيلاروسية): "سيظل ثالوثنا النووي عند مستوى الكفاءة المطلوب. نحن ننفذ كل ما خُطط له منذ عقود. نعمل وفقًا للخطة، بدقة وتناغم. والحمد لله، كل شيء يسير على ما يرام".وأكد أنه "في إطار برنامج التسلح الحكومي، نعتزم تزويد القوات الصاروخية الاستراتيجية بأنظمة صواريخ جديدة، ثابتة ومتحركة".وتابع: "علاوة على ذلك، نعتزم إجراء مناورات عملياتية للقوات المسلحة البيلاروسية والروسية العام المقبل، تحت مسمى "درع الاتحاد 2027"".وأوضح بوتين: "سنعزز بالتأكيد الجاهزية القتالية للفروع والأسلحة الأخرى في الجيش، وسنُجري تدريبات قتالية استنادًا إلى خبرة العملية العسكرية الخاصة".وأكد: "نواصل إدخال غواصات نووية حديثة إلى البحرية وقاذفات قنابل استراتيجية جديدة ومُطوّرة إلى القوات الجوية الفضائية".وتابع: "ألكسندر غريغوريفيتش(الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو)، شكرًا جزيلًا لمشاركتكم! شكرًا لكم على تدريب أفراد جيشكم، وعلى استعدادهم للعمل معًا".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.وقالت الوزارة في بيانها: "ينفذ أفراد الوحدة الصاروخية التابعة لجمهورية بيلاروسيا مهام تدريبية قتالية تتعلق باستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر- إم"، وتجهيز منصات الإطلاق الحاملة لها، والتحرك السري إلى المنطقة المحددة للتحضير لعمليات الإطلاق".غيراسيموف: تم تسليم ذخائر نووية للوحدات الروسية والبيلاروسية استعدادا للمناورات المشتركةروته: "الناتو" يراقب عن كثب تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية

