بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط له
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي الروسي في نظام مخطط له، مؤكدا أن كل شيء يسير على ما يرام.
2026-05-21T14:26+0000
14:01 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 14:26 GMT 21.05.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي الروسي في نظام مخطط له، مؤكدا أن كل شيء يسير على ما يرام.
وقال بوتين في كلمته الختامية خلال التدريب(التدريب النووي للقوات الروسية-البيلاروسية): "سيظل ثالوثنا النووي عند مستوى الكفاءة المطلوب. نحن ننفذ كل ما خُطط له منذ عقود. نعمل وفقًا للخطة، بدقة وتناغم. والحمد لله، كل شيء يسير على ما يرام".
وأضاف: "من المهم مواصلة تحسين مستوى تدريب قواتنا النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وتطوير جميع مكوناتها، وكما ذكرت سابقًا، لا نعتزم الانجرار إلى سباق تسلح. سيبقى ثالوثنا النووي عند مستوى الكفاءة اللازم".
وأكد أنه "في إطار برنامج التسلح الحكومي، نعتزم تزويد القوات الصاروخية الاستراتيجية بأنظمة صواريخ جديدة، ثابتة ومتحركة".
واستطرد بوتين: "استُخدمت صواريخ إسكندر التي استُخدمت للتو بمهارة وتنسيق. وهذا أمر بالغ الأهمية عند استخدام هذا النوع من الأسلحة، لأن كل دقيقة، بل كل ثانية، تُحدث فرقاً".
وتابع: "علاوة على ذلك، نعتزم إجراء مناورات عملياتية للقوات المسلحة البيلاروسية والروسية العام المقبل، تحت مسمى "درع الاتحاد 2027"".
وأكد الرئيس الروسي أنه "تم إنجاز المهام بالكامل".
وأشار إلى أنه "تمّ أخيرا اختبار صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات بنجاح، وهو صاروخ يتميز بخصائص تكتيكية وتقنية عالية، وقادر على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية".
وأوضح بوتين: "سنعزز بالتأكيد الجاهزية القتالية للفروع والأسلحة الأخرى في الجيش، وسنُجري تدريبات قتالية استنادًا إلى خبرة العملية العسكرية الخاصة".
وأكد: "نواصل إدخال غواصات نووية حديثة إلى البحرية وقاذفات قنابل استراتيجية جديدة ومُطوّرة إلى القوات الجوية الفضائية".
وأضاف الرئيس الروسي: "أطلب من وزير الدفاع الروسي، كما ذكرت سابقًا، أن ينقل أطيب كلماتي وكلمات الشكر والتقدير للعسكريين الذين شاركوا في مناورات اليوم".
وتابع: "ألكسندر غريغوريفيتش(الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو)، شكرًا جزيلًا لمشاركتكم! شكرًا لكم على تدريب أفراد جيشكم، وعلى استعدادهم للعمل معًا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".
وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.
وقالت الوزارة في بيانها: "ينفذ أفراد الوحدة الصاروخية التابعة لجمهورية بيلاروسيا مهام تدريبية قتالية تتعلق باستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر- إم"، وتجهيز منصات الإطلاق الحاملة لها، والتحرك السري إلى المنطقة المحددة للتحضير لعمليات الإطلاق".