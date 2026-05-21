غيراسيموف: تم تسليم ذخائر نووية للوحدات الروسية والبيلاروسية استعدادا للمناورات المشتركة

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، عن تسليم ذخائر نووية إلى وحدات من كلا البلدين استعدادًا لمناورة مشتركة بين القوات المسلحة...

وقال غيراسيموف: "تم تسليم الذخائر النووية وتوزيعها على الوحدات القتالية النووية الروسية والبيلاروسية".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه نظرا للتوترات المتزايدة في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يكون الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.وتجري القوات المسلحة الروسية مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار.وقد خُطط لهذه المناورات للتركيز على الإعداد المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا، وبدأ التدريب على القتال النووي والدعم النووي للوحدات العسكرية في الجمهورية في 18 مايو.بوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحادالدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية

