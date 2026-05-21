غيراسيموف: تم تسليم ذخائر نووية للوحدات الروسية والبيلاروسية استعدادا للمناورات المشتركة
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، عن تسليم ذخائر نووية إلى وحدات من كلا البلدين استعدادًا لمناورة مشتركة بين القوات المسلحة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T13:52+0000
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، عن تسليم ذخائر نووية إلى وحدات من كلا البلدين استعدادًا لمناورة مشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية.
وقال غيراسيموف: "تم تسليم الذخائر النووية وتوزيعها على الوحدات القتالية النووية الروسية والبيلاروسية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه نظرا للتوترات المتزايدة في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يكون الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.
وقال بوتين: "في ظل تصاعد التوترات العالمية وظهور تهديدات ومخاطر جديدة، يجب أن يكون ثالوثنا النووي، كما كان دائمًا، ضامنًا موثوقًا لسيادة دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، بما يضمن حلّ قضايا الردع الاستراتيجي، والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي".
وتجري القوات المسلحة الروسية مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار.
وقد خُطط لهذه المناورات للتركيز على الإعداد المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا، وبدأ التدريب على القتال النووي والدعم النووي للوحدات العسكرية في الجمهورية في 18 مايو.