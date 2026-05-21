بوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أنه نظرًا للتوترات المتزايدة في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يكون الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة...
2026-05-21T13:09+0000
13:01 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 13:09 GMT 21.05.2026)
وقال بوتين: "في ظل تصاعد التوترات العالمية وظهور تهديدات ومخاطر جديدة، يجب أن يكون ثالوثنا النووي، كما كان دائمًا، ضامنًا موثوقًا لسيادة دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، بما يضمن حلّ قضايا الردع الاستراتيجي، والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي".
وكان أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في قوت سابق من اليوم الخميس، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيشين البيلاروسي والروسي، يجريان تدريبات مشتركة كل ربع عام على استخدام الأسلحة النووية والدعم النووي.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، عن لوكاشينكو قوله للرئيس الروسي خلال الاجتماع: "هذا هو التدريب المشترك الأول من نوعه، ولكن من حيث عناصره ومكوناته، اتضح أن هيئات الأركان العامة ووزراء الدفاع لدينا يجرونه كل ربع عام، ولكن من دون مشاركتنا (الرؤساء). وقد ناقشنا إمكانية مشاركة الرؤساء في الشتاء الماضي".