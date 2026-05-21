روته: "الناتو" يراقب عن كثب تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية
في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار، تجري القوات الروسية تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية، وتتدرب على رفع مستوى جاهزية الوحدات العسكرية القادرة على استخدام الأسلحة النووية إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، كما تُجرى تدريبات مشتركة على إعداد واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا.
أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الحلف يرصد تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية بحذر.
وصرح روته في مؤتمر صحفي: "عندما يتعلق الأمر بالتدريبات، فإنها تُجرى في كل مكان، وبالطبع نحن نراقب (التدريبات النووية الروسية والبيلاروسية) ونتابعها عن كثب".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقًا على تدريبات القوات النووية بين روسيا وبيلاروسيا، بأن أي مناورات عسكرية تعد بمثابة رسالة.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا تُعدّ رسالة إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي: أي مناورات هي جزء من التطوير العسكري، وأي مناورات تحمل في طياتها إشارة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن غواصات نووية تابعة لها، مزودة بصواريخ بالستية، دخلت نطاقات الاختبارات البحرية خلال مناورات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".
وأفادت الوزارة بأنه ضمن مناورات القوات النووية تم نشر منظومات صواريخ استراتيجية متنقلة في مواقع ميدانية.
كما أعلنت الوزارة في بيانها، أن طائرات القوات الجوية الروسية تُجري تدريبات على تجهيز صواريخ "كينجال" برؤوس حربية خاصة.
وأوضح البيان: "يتدرب أفراد من وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية المشاركة في المناورة على تجهيز صواريخ "كينجال" الفرط صوتية البالستية برؤوس حربية خاصة، والتحليق في مناطق الدوريات".
وتُجري القوات المسلحة الروسية مناورات تدريبية حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظروف تهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".
وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.