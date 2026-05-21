روته: "الناتو" يراقب عن كثب تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روته: "الناتو" يراقب عن كثب تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية
أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الحلف يرصد تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية بحذر. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وصرح روته في مؤتمر صحفي: "عندما يتعلق الأمر بالتدريبات، فإنها تُجرى في كل مكان، وبالطبع نحن نراقب (التدريبات النووية الروسية والبيلاروسية) ونتابعها عن كثب".وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقًا على تدريبات القوات النووية بين روسيا وبيلاروسيا، بأن أي مناورات عسكرية تعد بمثابة رسالة.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا تُعدّ رسالة إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي: أي مناورات هي جزء من التطوير العسكري، وأي مناورات تحمل في طياتها إشارة.وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".وأفادت الوزارة بأنه ضمن مناورات القوات النووية تم نشر منظومات صواريخ استراتيجية متنقلة في مواقع ميدانية.كما أعلنت الوزارة في بيانها، أن طائرات القوات الجوية الروسية تُجري تدريبات على تجهيز صواريخ "كينجال" برؤوس حربية خاصة.وتُجري القوات المسلحة الروسية مناورات تدريبية حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظروف تهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.
روسيا, الناتو, رصد عسكري

روته: "الناتو" يراقب عن كثب تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية

13:05 GMT 21.05.2026
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورفي الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار، تجري القوات الروسية تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية، وتتدرب على رفع مستوى جاهزية الوحدات العسكرية القادرة على استخدام الأسلحة النووية إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، كما تُجرى تدريبات مشتركة على إعداد واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا.
في الفترة من 19 إلى 21 مايو/أيار، تجري القوات الروسية تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية، وتتدرب على رفع مستوى جاهزية الوحدات العسكرية القادرة على استخدام الأسلحة النووية إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية، كما تُجرى تدريبات مشتركة على إعداد واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا.
أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الحلف يرصد تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية بحذر.
وصرح روته في مؤتمر صحفي: "عندما يتعلق الأمر بالتدريبات، فإنها تُجرى في كل مكان، وبالطبع نحن نراقب (التدريبات النووية الروسية والبيلاروسية) ونتابعها عن كثب".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقًا على تدريبات القوات النووية بين روسيا وبيلاروسيا، بأن أي مناورات عسكرية تعد بمثابة رسالة.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا تُعدّ رسالة إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي: أي مناورات هي جزء من التطوير العسكري، وأي مناورات تحمل في طياتها إشارة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن غواصات نووية تابعة لها، مزودة بصواريخ بالستية، دخلت نطاقات الاختبارات البحرية خلال مناورات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".
وأفادت الوزارة بأنه ضمن مناورات القوات النووية تم نشر منظومات صواريخ استراتيجية متنقلة في مواقع ميدانية.
كما أعلنت الوزارة في بيانها، أن طائرات القوات الجوية الروسية تُجري تدريبات على تجهيز صواريخ "كينجال" برؤوس حربية خاصة.
وأوضح البيان: "يتدرب أفراد من وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية المشاركة في المناورة على تجهيز صواريخ "كينجال" الفرط صوتية البالستية برؤوس حربية خاصة، والتحليق في مناطق الدوريات".
وتُجري القوات المسلحة الروسية مناورات تدريبية حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظروف تهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.

وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".

وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.
