https://sarabic.ae/20260521/روته-الناتو-يراقب-عن-كثب-تدريبات-القوات-النووية-الروسية-والبيلاروسية-1113615317.html

روته: "الناتو" يراقب عن كثب تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية

روته: "الناتو" يراقب عن كثب تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية

سبوتنيك عربي

أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الحلف يرصد تدريبات القوات النووية الروسية والبيلاروسية بحذر. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T13:05+0000

2026-05-21T13:05+0000

2026-05-21T13:05+0000

روسيا

الناتو

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113612357_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_61266061bf82eeb1318e0d68134207b4.jpg

وصرح روته في مؤتمر صحفي: "عندما يتعلق الأمر بالتدريبات، فإنها تُجرى في كل مكان، وبالطبع نحن نراقب (التدريبات النووية الروسية والبيلاروسية) ونتابعها عن كثب".وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقًا على تدريبات القوات النووية بين روسيا وبيلاروسيا، بأن أي مناورات عسكرية تعد بمثابة رسالة.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا تُعدّ رسالة إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي: أي مناورات هي جزء من التطوير العسكري، وأي مناورات تحمل في طياتها إشارة.وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".وأفادت الوزارة بأنه ضمن مناورات القوات النووية تم نشر منظومات صواريخ استراتيجية متنقلة في مواقع ميدانية.كما أعلنت الوزارة في بيانها، أن طائرات القوات الجوية الروسية تُجري تدريبات على تجهيز صواريخ "كينجال" برؤوس حربية خاصة.وتُجري القوات المسلحة الروسية مناورات تدريبية حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظروف تهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.الدفاع الروسية: مشاركة غواصات نووية محملة بصواريخ بالستية بمناورات القوات النووية

https://sarabic.ae/20260521/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-ذخائر-نووية-إلى-بيلاروسيا-خلال-مناورات-عسكرية-1113601438.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الناتو, رصد عسكري