https://sarabic.ae/20260521/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-ذخائر-نووية-إلى-بيلاروسيا-خلال-مناورات-عسكرية-1113601438.html

الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية

الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T04:39+0000

2026-05-21T04:39+0000

2026-05-21T04:44+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار بيلاروسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108716364_198:0:1722:857_1920x0_80_0_0_ede59644d39aa3f9748ab7804437b76d.png

وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية النووية ستجري في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري، مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل تهديد عدواني.وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة العسكرية والقوات والجيوش المشاركة في حل المهام لمنع العدوان.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين، تشارك في المناورات.وأوضح البيان أنه "سيشارك في المناورات ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ إستراتيجية".وتمتلك روسيا أقوى ترسانة أسلحة نووية في العالم تضم نحو 5600 قنبلة، وثاني أضخم قوة عسكرية تقليدية تشمل الدبابات والطائرات والسفن الحربية وراجمات الصواريخ.موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"

https://sarabic.ae/20260519/الجيش-الروسي-يبدأ-تدريبات-على-إعداد-واستخدام-القوات-النووية--وزارة-الدفاع--1113525073.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري