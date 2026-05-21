الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-ذخائر-نووية-إلى-بيلاروسيا-خلال-مناورات-عسكرية-1113601438.html
الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية
الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T04:39+0000
2026-05-21T04:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108716364_198:0:1722:857_1920x0_80_0_0_ede59644d39aa3f9748ab7804437b76d.png
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية النووية ستجري في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري، مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل تهديد عدواني.وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة العسكرية والقوات والجيوش المشاركة في حل المهام لمنع العدوان.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين، تشارك في المناورات.وأوضح البيان أنه "سيشارك في المناورات ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ إستراتيجية".وتمتلك روسيا أقوى ترسانة أسلحة نووية في العالم تضم نحو 5600 قنبلة، وثاني أضخم قوة عسكرية تقليدية تشمل الدبابات والطائرات والسفن الحربية وراجمات الصواريخ.موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"
https://sarabic.ae/20260519/الجيش-الروسي-يبدأ-تدريبات-على-إعداد-واستخدام-القوات-النووية--وزارة-الدفاع--1113525073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108716364_389:0:1532:857_1920x0_80_0_0_471fd9d4b8dd8d12f3e29d4abcb85962.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية

04:39 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 04:44 GMT 21.05.2026)
وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".
وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.

وقالت الوزارة في بيانها: "ينفذ أفراد الوحدة الصاروخية التابعة لجمهورية بيلاروسيا مهام تدريبية قتالية تتعلق باستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر- إم"، وتجهيز منصات الإطلاق الحاملة لها، والتحرك السري إلى المنطقة المحددة للتحضير لعمليات الإطلاق".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية النووية ستجري في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري، مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل تهديد عدواني.

وقالت الوزارة في بيان: "تتمثل أهداف التدريبات في تحسين مهارات القيادة والكوادر العملياتية، وتنظيم قيادة وسيطرة القوات التابعة، أثناء إعداد وتنفيذ التدابير اللازمة لردع عدو محتمل".

وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة العسكرية والقوات والجيوش المشاركة في حل المهام لمنع العدوان.
إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس خلال مناورة للقوات النووية الاستراتيجية تشمل مكوناتها البرية والبحرية والجوية في قاعدة بليسيتسك الحكومية لاختبار الفضاء في روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
19 مايو, 06:13 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين، تشارك في المناورات.
وأوضح البيان أنه "سيشارك في المناورات ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ إستراتيجية".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، "سيشارك في التدريبات النووية ما يزيد عن 64 ألف فرد وأكثر من 7800 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 140 طائرة".
وتمتلك روسيا أقوى ترسانة أسلحة نووية في العالم تضم نحو 5600 قنبلة، وثاني أضخم قوة عسكرية تقليدية تشمل الدبابات والطائرات والسفن الحربية وراجمات الصواريخ.
موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала