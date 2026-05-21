الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا خلال مناورات عسكرية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.
2026-05-21T04:44+0000
04:39 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 04:44 GMT 21.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".
وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.
وقالت الوزارة في بيانها: "ينفذ أفراد الوحدة الصاروخية التابعة لجمهورية بيلاروسيا مهام تدريبية قتالية تتعلق باستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر- إم"، وتجهيز منصات الإطلاق الحاملة لها، والتحرك السري إلى المنطقة المحددة للتحضير لعمليات الإطلاق".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية النووية ستجري في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري، مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل تهديد عدواني.
وقالت الوزارة في بيان: "تتمثل أهداف التدريبات في تحسين مهارات القيادة والكوادر العملياتية، وتنظيم قيادة وسيطرة القوات التابعة، أثناء إعداد وتنفيذ التدابير اللازمة لردع عدو محتمل".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه من المخطط التحقق من مستوى جاهزية هيئات القيادة العسكرية والقوات والجيوش المشاركة في حل المهام لمنع العدوان.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، وبعض القوات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين، تشارك في المناورات.
وأوضح البيان أنه "سيشارك في المناورات ما مجموعه 73 سفينة سطحية و13 غواصة، بما في ذلك 8 غواصات صواريخ إستراتيجية".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، "سيشارك في التدريبات النووية ما يزيد عن 64 ألف فرد وأكثر من 7800 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 140 طائرة".
وتمتلك روسيا أقوى ترسانة أسلحة نووية في العالم تضم نحو 5600 قنبلة، وثاني أضخم قوة عسكرية تقليدية تشمل الدبابات والطائرات والسفن الحربية وراجمات الصواريخ.