https://sarabic.ae/20260509/لوكاشينكو-مهنئا-بوتين-ذكرى-النصر-هي-أساس-التحالف-مع-روسيا-1113240013.html

لوكاشينكو مهنئا بوتين: ذكرى النصر هي أساس التحالف مع روسيا

لوكاشينكو مهنئا بوتين: ذكرى النصر هي أساس التحالف مع روسيا

سبوتنيك عربي

بعث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم النصر"، مشيرًا إلى أن ذكرى الحرب الوطنية العظمى "تُشكّل... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T05:15+0000

2026-05-09T05:15+0000

2026-05-09T05:15+0000

أحداث بيلاروسيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

ألكسندر لوكاشينكو

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105288257_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5d43204b3aa1857274f00244b06a284b.jpg

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الدولة البيلاروسية بعض كلمات البرقية، التي قال خلالها لوكاشينكو: "إن ذكرى تلك السنوات العصيبة جزء لا يتجزأ من التراث الروحي والتاريخي لبيلاروسيا وروسيا، وهي أساس متين للثقة المتبادلة والتحالف الحقيقي".ولهذا السبب، يعتقد لوكاشينكو أن "دولة الاتحاد مدعوة إلى أن تكون في طليعة الجهود الرامية إلى تجاوز أزمة الأمن العالمي الراهنة".وأضاف الرئيس البيلاروسي: "في عام الذكرى الواحدة والثمانين لانطلاق الحرب الوطنية العظمى، نُدرك تمامًا الثمن الباهظ للنصر وعظمة بطولات الجنود والعاملين في الجبهة الداخلية".وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية

https://sarabic.ae/20260509/على-خطى-تي--34-الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-الدبابات-المتطورة-قبيل-عيد-النصر-1113239595.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أحداث بيلاروسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين