على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر
تسلّم الجيش الروسي دفعات من دبابات "تي-90 إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72 بي 3 إم"، في الفترة التي سبقت "يوم النصر" على النازية الموافق لـ9 مايو/ أيار من كل...
2026-05-09T04:48+0000
04:38 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 09.05.2026)
تسلّم الجيش الروسي دفعات من دبابات "تي-90 إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72 بي 3 إم"، في الفترة التي سبقت "يوم النصر" على النازية الموافق لـ9 مايو/ أيار من كل عام، في لقطة رمزية أعادت للأذهان ومضات من معارك الحرب الوطنية العظمى.
وطوّرت شركة "أورالفاغونزافود" (التابعة لشركة "روستيخ") هذه الدبابات للعمل في صفوف الجيش الروسي، آخذةً في الاعتبار الخبرة القتالية والملاحظات الواردة من العسكريين.
وفي عام 2025، جرى تحسين أنظمة الحرب الإلكترونية للدبابات بشكل كبير.
وقال ألكسندر بوتابوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أورالفاغونزافود" لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في عصرها، لبّت دبابة "تي- 34" متطلبات تلك الحقبة، لقد أصبحت أكثر من مجرد مركبة قتالية، بل كانت دبابة النصر".
وأضاف بوتابوف: "اليوم، في ساحات القتال، تواجه دباباتنا "تي-90"، و"تي-80"، و"تي-72"، التحديات الحديثة وظروف القتال والتهديدات الجديدة، وسيتحدث أبناؤنا وأحفادنا عن حقبة هذه الدبابات كما نتحدث نحن عن دبابة "تي-34".
وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية
في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.