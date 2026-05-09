https://sarabic.ae/20260509/على-خطى-تي--34-الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-الدبابات-المتطورة-قبيل-عيد-النصر-1113239595.html

على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر

على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر

سبوتنيك عربي

تسلّم الجيش الروسي دفعات من دبابات "تي-90 إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72 بي 3 إم"، في الفترة التي سبقت "يوم النصر" على النازية الموافق لـ9 مايو/ أيار من كل... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T04:38+0000

2026-05-09T04:38+0000

2026-05-09T04:48+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100024785_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_559cac16a60c9989ab538c909df536fa.jpg

وطوّرت شركة "أورالفاغونزافود" (التابعة لشركة "روستيخ") هذه الدبابات للعمل في صفوف الجيش الروسي، آخذةً في الاعتبار الخبرة القتالية والملاحظات الواردة من العسكريين.وفي عام 2025، جرى تحسين أنظمة الحرب الإلكترونية للدبابات بشكل كبير.وقال ألكسندر بوتابوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أورالفاغونزافود" لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في عصرها، لبّت دبابة "تي- 34" متطلبات تلك الحقبة، لقد أصبحت أكثر من مجرد مركبة قتالية، بل كانت دبابة النصر".وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية

https://sarabic.ae/20260508/بوتين-ذكرى-النصر-العظيم-تعزز-العلاقات-بين-روسيا-وتركمانستان-1113234418.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا