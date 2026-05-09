على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
0 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/على-خطى-تي--34-الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-الدبابات-المتطورة-قبيل-عيد-النصر-1113239595.html
على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر
على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر
سبوتنيك عربي
تسلّم الجيش الروسي دفعات من دبابات "تي-90 إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72 بي 3 إم"، في الفترة التي سبقت "يوم النصر" على النازية الموافق لـ9 مايو/ أيار من كل... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T04:38+0000
2026-05-09T04:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100024785_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_559cac16a60c9989ab538c909df536fa.jpg
وطوّرت شركة "أورالفاغونزافود" (التابعة لشركة "روستيخ") هذه الدبابات للعمل في صفوف الجيش الروسي، آخذةً في الاعتبار الخبرة القتالية والملاحظات الواردة من العسكريين.وفي عام 2025، جرى تحسين أنظمة الحرب الإلكترونية للدبابات بشكل كبير.وقال ألكسندر بوتابوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أورالفاغونزافود" لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في عصرها، لبّت دبابة "تي- 34" متطلبات تلك الحقبة، لقد أصبحت أكثر من مجرد مركبة قتالية، بل كانت دبابة النصر".وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
https://sarabic.ae/20260508/بوتين-ذكرى-النصر-العظيم-تعزز-العلاقات-بين-روسيا-وتركمانستان-1113234418.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100024785_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_bffe978f10b8ec82f619f1ae44352ed3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر

04:38 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 09.05.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-90 إم" في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
دبابة تي-90 إم في بروفة العرض العسكري في موسكو تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تسلّم الجيش الروسي دفعات من دبابات "تي-90 إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72 بي 3 إم"، في الفترة التي سبقت "يوم النصر" على النازية الموافق لـ9 مايو/ أيار من كل عام، في لقطة رمزية أعادت للأذهان ومضات من معارك الحرب الوطنية العظمى.
وطوّرت شركة "أورالفاغونزافود" (التابعة لشركة "روستيخ") هذه الدبابات للعمل في صفوف الجيش الروسي، آخذةً في الاعتبار الخبرة القتالية والملاحظات الواردة من العسكريين.
وفي عام 2025، جرى تحسين أنظمة الحرب الإلكترونية للدبابات بشكل كبير.
وقال ألكسندر بوتابوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أورالفاغونزافود" لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في عصرها، لبّت دبابة "تي- 34" متطلبات تلك الحقبة، لقد أصبحت أكثر من مجرد مركبة قتالية، بل كانت دبابة النصر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
بوتين: ذكرى النصر العظيم تعزز العلاقات بين روسيا وتركمانستان
أمس, 19:47 GMT

وأضاف بوتابوف: "اليوم، في ساحات القتال، تواجه دباباتنا "تي-90"، و"تي-80"، و"تي-72"، التحديات الحديثة وظروف القتال والتهديدات الجديدة، وسيتحدث أبناؤنا وأحفادنا عن حقبة هذه الدبابات كما نتحدث نحن عن دبابة "تي-34".

وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.
كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала