موسكو: النشاط العسكري للناتو قرب حدودنا بلغ مستويات الحرب الباردة
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن النشاط العسكري لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من...
2026-05-21T13:14+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن النشاط العسكري لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية قد وصل إلى مستويات فترة الحرب الباردة.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "بشكل عام، نسجل أن النشاط العسكري لدول الناتو قرب حدودنا قد بلغ مستوى الحرب الباردة".
وأكمل: "لذا لا يمكننا في الوقت الحالي التعويل على تعقل جيراننا الأوروبيين، وكل ما يحدث يدفع إلى الاعتقاد بأنه ما لم يأت رد عسكري صارم من جانبنا، فلن تتلاشى غطرستهم العسكرية. وكالينينغراد يمكنها في الأساس أن تصبح صاعقا قويا لتفجير الصراع".
وذكّر بوليانسكي بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر بالفعل من أن أي محاولة لفرض حصار على مقاطعة كالينينغراد، ناهيك عن أي غزو لها، ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.
وأضاف: "هل تريدون اختبار عزيمتنا؟ تفضلوا، ولكن لا تقولوا لاحقا إننا لم نحذركم!".
وأوضح بوليانسكي أن هناك بديلا للمواجهة العسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن لإيجاد هذا البديل يتعين على الحلف إظهار الفطرة السليمة وحسن النية.
وقال: "البديل للمواجهة العسكرية بين روسيا والناتو موجود وقائم بالفعل، ولكن من أجل تحقيقه، يحتاج التحالف فقط إلى إظهار الفطرة السليمة والإرادة الصادقة، والتعبير عن الاستعداد لتصحيح تلك الأخطاء التي ارتكبت بحق روسيا بعد انتهاء الحرب الباردة، وتحديدا بعد عام 2014".