موسكو: الهجوم الأوكراني على لوغانسك لم يكن حادثا عرضيا بل جريمة حرب

سبوتنيك عربي

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T20:02+0000

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".وتابع: "الهجوم على الأطفال النائمين دليل إضافي على الطبيعة الجبانة والإرهابية اللاإنسانية لسلطات كييف، التي، بعد هزيمتها في ساحة المعركة، تضرب في لحظة يأسها ما هو مقدس، بينما يتغاضى الغرب عن هذه الجرائم ويخفيها".وتساءل نيبينزيا، خلال الاجتماع: "كيف يتفاعل المدافعون عن حقوق الإنسان في الغرب مع كل هذا؟ الجواب بسيط: لا شيء".وأضاف: "أطلقنا العملية العسكرية المشتركة لإنهاء إراقة الدماء والفوضى التي يمارسها النظام في دولة مجاورة، ونؤكد لكم أن أهدافها ستتحقق".وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".18طفلا قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض بعد استهداف أوكرانيا لسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبيةرئيس وزراء السويد: على "الناتو" المساعدة في توجيه طائرات أوكرانيا المسيرة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

