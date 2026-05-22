موسكو: الهجوم الأوكراني على لوغانسك لم يكن حادثا عرضيا بل جريمة حرب
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الهجوم الذي شنته ثلاث موجات من الطائرات المسيرة ليلا على سكن طلابي مكتظ في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية لم يكن حادثا عرضيا، بل كان هجوما متعمدا على هدف مدني، وجريمة حرب ارتكبت بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا بشأن غارة القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك: "لا يمكن أن يكون الهجوم عرضيا، فقد استهدفت ثلاث موجات من الطائرات المسيّرة الموقع نفسه. ولا يمكن أن يكون استهداف الطائرات المسيّرة للكلية نتيجة للدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية، كما ادعت كييف على الفور".
وأضاف نيبينزيا: "إن الهجوم المتعمد على منشأة مدنية يدرس ويعيش فيها الأطفال، والذي نفذ ليلا عندما كانت المباني ممتلئة، كان واضحا أنه يهدف إلى إحداث أكبر عدد ممكن من الضحايا. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُعد هذا جريمة حرب".
وتابع: "الهجوم على الأطفال النائمين دليل إضافي على الطبيعة الجبانة والإرهابية اللاإنسانية لسلطات كييف، التي، بعد هزيمتها في ساحة المعركة، تضرب في لحظة يأسها ما هو مقدس، بينما يتغاضى الغرب عن هذه الجرائم ويخفيها".
وأكمل: "لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن العواصم الغربية تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية وتساعد في تحديد الأهداف".
وتساءل نيبينزيا، خلال الاجتماع: "كيف يتفاعل المدافعون عن حقوق الإنسان في الغرب مع كل هذا؟ الجواب بسيط: لا شيء".
وأضاف: "أطلقنا العملية العسكرية المشتركة لإنهاء إراقة الدماء والفوضى التي يمارسها النظام في دولة مجاورة، ونؤكد لكم أن أهدافها ستتحقق".
وعرض نيبينزيا على المشاركين في الاجتماع صورا للمباني المدمرة التي تعرضت للهجوم، وأكد أن الدمار لا يمكن أن يكون نتيجة للدفاعات الجوية.
وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".