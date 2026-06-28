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بوتين: يجب تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية إلى الحد الأدنى
بوتين: يجب تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية إلى الحد الأدنى
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ضرورة تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية إلى الحد الأدنى. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T17:20+0000
2026-06-28T17:20+0000
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وقال بوتين، خلال اجتماع عُقد لمناقشة إمدادات الوقود للسوق المحلية: "أود أن أؤكد مجددا ضرورة تقليل عواقب الضربات الإرهابية التي تستهدف أهدافنا المدنية السلمية، وعلى البنية التحتية".وقال بوتين: "من المعلوم أن الطاقة الإنتاجية لأكبر مصافي النفط تستغل بكامل طاقتها. وقد تمّ استغلال إمكانيات الشركات المتوسطة والصغيرة، وتقليص مدة الصيانة الدورية، وتأجيل الصيانة المجدولة".وأضاف: "لتحقيق استقرار سوق الوقود، أعتقد أنه من الضروري اتخاذ إجراءات شاملة تتناسب مع حجم التحديات الراهنة. ويشمل ذلك زيادة الإمدادات والحفاظ على أسعار وقود معقولة اقتصادياً".وأشار بوتين إلى أنه "في ظل الظروف الراهنة، تُثبت الشركات الرائدة، بما فيها الشركات الخاصة، جدارتها كشركاء موثوقين للدولة. ويتم التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تبرز، وبشكل واضح وسريع وبكفاءة، بما يخدم مصلحة البلاد ومواطنيها".وأكد بوتين أن روسيا تدرس إمكانية فرض حظر كامل على صادرات وقود الديزل، وقال: "علاوة على ذلك، ولصالح المستهلكين المحليين، تم فرض حظر مؤقت تام على صادرات البنزين ووقود الطائرات. كما يجري النظر في فرض حظر تام على صادرات وقود الديزل".وتابع أنه "يجب بذل كل الجهود لضمان التزام شركات المجمع الزراعي الصناعي بمواعيد توريد الوقود الموسمية. فالحصاد يعتمد على ذلك".وأوضح أن "التوقعات تشير إلى أن إنتاج الوقود الأساسي سيتجاوز مستويات حزيران/يونيو بالفعل في تموز/يوليو".
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بوتين: يجب تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية إلى الحد الأدنى

17:20 GMT 28.06.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ضرورة تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية إلى الحد الأدنى.
وقال بوتين، خلال اجتماع عُقد لمناقشة إمدادات الوقود للسوق المحلية: "أود أن أؤكد مجددا ضرورة تقليل عواقب الضربات الإرهابية التي تستهدف أهدافنا المدنية السلمية، وعلى البنية التحتية".

وأوضح بوتين أن أكبر مصافي النفط في روسيا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير شاملة تتناسب مع حجم التحديات الحالية في توفير الوقود للسوق المحلية.

وقال بوتين: "من المعلوم أن الطاقة الإنتاجية لأكبر مصافي النفط تستغل بكامل طاقتها. وقد تمّ استغلال إمكانيات الشركات المتوسطة والصغيرة، وتقليص مدة الصيانة الدورية، وتأجيل الصيانة المجدولة".
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وأضاف: "لتحقيق استقرار سوق الوقود، أعتقد أنه من الضروري اتخاذ إجراءات شاملة تتناسب مع حجم التحديات الراهنة. ويشمل ذلك زيادة الإمدادات والحفاظ على أسعار وقود معقولة اقتصادياً".

وتابع: "اليوم، وفي اجتماع موسع مع رؤساء شركات الطاقة الرائدة لدينا، أقترح النظر في حلول إضافية تهدف إلى ضمان إمدادات وقود مستقرة ومتواصلة للمواطنين والشركات والمؤسسات والمنظمات ذات الأهمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تنفيذ القرارات المتخذة بالفعل في هذا المجال".

وأشار بوتين إلى أنه "في ظل الظروف الراهنة، تُثبت الشركات الرائدة، بما فيها الشركات الخاصة، جدارتها كشركاء موثوقين للدولة. ويتم التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تبرز، وبشكل واضح وسريع وبكفاءة، بما يخدم مصلحة البلاد ومواطنيها".
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وأكد بوتين أن روسيا تدرس إمكانية فرض حظر كامل على صادرات وقود الديزل، وقال: "علاوة على ذلك، ولصالح المستهلكين المحليين، تم فرض حظر مؤقت تام على صادرات البنزين ووقود الطائرات. كما يجري النظر في فرض حظر تام على صادرات وقود الديزل".

وأضاف: "وفقا لتقرير وزارة الطاقة، تبلغ احتياطيات البنزين حاليًا 1.7 مليون طن، وهو ما يقارب نفس مستوى الفترة نفسها من العام الماضي. هناك انخفاض طفيف، بنسبة 4% فقط".

وتابع أنه "يجب بذل كل الجهود لضمان التزام شركات المجمع الزراعي الصناعي بمواعيد توريد الوقود الموسمية. فالحصاد يعتمد على ذلك".
وأوضح أن "التوقعات تشير إلى أن إنتاج الوقود الأساسي سيتجاوز مستويات حزيران/يونيو بالفعل في تموز/يوليو".
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