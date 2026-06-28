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بوتين: النخب الغربية تحاول زرع الفتنة الداخلية في روسيا لكنها تفشل

بوتين: النخب الغربية تحاول زرع الفتنة الداخلية في روسيا لكنها تفشل

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن أعداء روسيا يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وبثّ الفتنة، لكنهم يفشلون، مشيرا إلى أن القضاء على روسيا لم... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T13:09+0000

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وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمؤتمر الأول لحزب "روسيا الموحدة": "ينعقد مؤتمر حزب روسيا الموحدة، حزبنا السياسي الرائد، في وقت صعب، بل يمكن القول إنه مصيري، بالنسبة للبلاد، خلال فترة تحول جذري ومنهجي للعالم بأسره".وأضاف: "أؤكد مجددًا أن روسيا تقاوم بثقة جميع المحاولات الرامية إلى كبح جماح تنميتنا. لدينا من القوة والموارد ما يكفي، ومن الإرادة السياسية ما يكفي. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".وأكمل: "نعم، نرى مشاكل، ونعترف بها، ونتعامل معها، لكننا سنضمن بكل تأكيد أمن البلاد ومواطنينا، وحرمة حدود روسيا على المدى البعيد. وهذا هو هدفنا المنشود".وأضاف: "سنرتقي بالاقتصاد الروسي إلى مستوى تكنولوجي جديد كليًا في جميع المجالات الحيوية. سنواصل بناء المساكن والطرق، وخلق وظائف حديثة ذات رواتب مجزية، ودعم الشركات الوطنية والصناعات المتقدمة التي تضمن سيادة روسيا وريادتها".وتابع: "لطالما كانت روسيا قوية، وانتصرت بفضل وحدة الشعب. إن وحدتنا الداخلية هي ما يطارد بعض حاقدينا. وكما ذكرت سابقا، فهم يريدون تقويضها، وتشكيكها، وزرع الشكوك حولها. لم ينجحوا قط، ولن ينجحوا الآن".وأكد أن الانتخابات في روسيا ستُجرى في موعدها المحدد ووفقًا للقانون.ستُجرى انتخابات مجلس الدوما الروسي التاسع، في 20 سبتمبر/أيلول 2026، وسيُقام أكثر من 2200 حملة انتخابية على مختلف المستويات في يوم الاقتراع.بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييفموسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكراني

https://sarabic.ae/20260623/بوتين-الوضع-الميداني-على-الجبهة-يتفاقم-ويتدهور-بشكل-متسارع-بالنسبة-لكييف---عاجل-1114631776.html

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