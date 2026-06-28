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بوتين: النخب الغربية تحاول زرع الفتنة الداخلية في روسيا لكنها تفشل
بوتين: النخب الغربية تحاول زرع الفتنة الداخلية في روسيا لكنها تفشل
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن أعداء روسيا يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وبثّ الفتنة، لكنهم يفشلون، مشيرا إلى أن القضاء على روسيا لم... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T13:09+0000
2026-06-28T13:50+0000
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمؤتمر الأول لحزب "روسيا الموحدة": "ينعقد مؤتمر حزب روسيا الموحدة، حزبنا السياسي الرائد، في وقت صعب، بل يمكن القول إنه مصيري، بالنسبة للبلاد، خلال فترة تحول جذري ومنهجي للعالم بأسره".وأضاف: "أؤكد مجددًا أن روسيا تقاوم بثقة جميع المحاولات الرامية إلى كبح جماح تنميتنا. لدينا من القوة والموارد ما يكفي، ومن الإرادة السياسية ما يكفي. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".وأكمل: "نعم، نرى مشاكل، ونعترف بها، ونتعامل معها، لكننا سنضمن بكل تأكيد أمن البلاد ومواطنينا، وحرمة حدود روسيا على المدى البعيد. وهذا هو هدفنا المنشود".وأضاف: "سنرتقي بالاقتصاد الروسي إلى مستوى تكنولوجي جديد كليًا في جميع المجالات الحيوية. سنواصل بناء المساكن والطرق، وخلق وظائف حديثة ذات رواتب مجزية، ودعم الشركات الوطنية والصناعات المتقدمة التي تضمن سيادة روسيا وريادتها".وتابع: "لطالما كانت روسيا قوية، وانتصرت بفضل وحدة الشعب. إن وحدتنا الداخلية هي ما يطارد بعض حاقدينا. وكما ذكرت سابقا، فهم يريدون تقويضها، وتشكيكها، وزرع الشكوك حولها. لم ينجحوا قط، ولن ينجحوا الآن".وأكد أن الانتخابات في روسيا ستُجرى في موعدها المحدد ووفقًا للقانون.ستُجرى انتخابات مجلس الدوما الروسي التاسع، في 20 سبتمبر/أيلول 2026، وسيُقام أكثر من 2200 حملة انتخابية على مختلف المستويات في يوم الاقتراع.بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييفموسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكراني
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بوتين: النخب الغربية تحاول زرع الفتنة الداخلية في روسيا لكنها تفشل

13:09 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 13:50 GMT 28.06.2026)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن أعداء روسيا يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وبثّ الفتنة، لكنهم يفشلون، مشيرا إلى أن القضاء على روسيا لم ينجح فيه أحد يوما ولن ينجح فيه أحد مستقبلا.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمؤتمر الأول لحزب "روسيا الموحدة": "ينعقد مؤتمر حزب روسيا الموحدة، حزبنا السياسي الرائد، في وقت صعب، بل يمكن القول إنه مصيري، بالنسبة للبلاد، خلال فترة تحول جذري ومنهجي للعالم بأسره".

وتابع: "تتعرض روسيا لضغوط شديدة، وغير مسبوقة، من النخب الغربية. إنهم عاجزون عن إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، أو تحقيق النصر في ساحة المعركة. إنهم يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وزرع الفتنة الداخلية، لكنهم يفشلون أيضا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
23 يونيو, 13:39 GMT
وأضاف: "أؤكد مجددًا أن روسيا تقاوم بثقة جميع المحاولات الرامية إلى كبح جماح تنميتنا. لدينا من القوة والموارد ما يكفي، ومن الإرادة السياسية ما يكفي. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".

وتابع: "نشهد تزايدًا في حدة الصراعات الإقليمية، وظهور عوائق مصطنعة جديدة أمام التعاون الطبيعي والمثمر بين الدول والشعوب. ويشمل ذلك مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم، بل وحتى الثقافة والرياضة، فضلا عن التعاون الإنساني عموما".

وأكمل: "نعم، نرى مشاكل، ونعترف بها، ونتعامل معها، لكننا سنضمن بكل تأكيد أمن البلاد ومواطنينا، وحرمة حدود روسيا على المدى البعيد. وهذا هو هدفنا المنشود".

تابع: "بالتأكيد، يجب علينا مواصلة تهيئة جميع الظروف لهؤلاء الأشخاص (جنود العملية العسكرية الخاصة)، وهم، كما قلت مرارًا، النخبة الحقيقية لروسيا، لمواصلة خدمة الوطن في الحياة المدنية، وفي السياسة، والاقتصاد، وفي الإدارة الحكومية والمحلية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية
23 يونيو, 10:36 GMT
وأضاف: "سنرتقي بالاقتصاد الروسي إلى مستوى تكنولوجي جديد كليًا في جميع المجالات الحيوية. سنواصل بناء المساكن والطرق، وخلق وظائف حديثة ذات رواتب مجزية، ودعم الشركات الوطنية والصناعات المتقدمة التي تضمن سيادة روسيا وريادتها".

وأكمل: "النظام (كييف) يتراجع على طول خط التماس بأكمله، ولذلك لجأ إلى أساليب إرهابية صريحة. فماذا يمكن أن نسمي الهجمات المستهدفة على المدنيين والأعيان المدنية، والتجنيد شبه العلني للمتمردين داخل بلادنا لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب".

وتابع: "لطالما كانت روسيا قوية، وانتصرت بفضل وحدة الشعب. إن وحدتنا الداخلية هي ما يطارد بعض حاقدينا. وكما ذكرت سابقا، فهم يريدون تقويضها، وتشكيكها، وزرع الشكوك حولها. لم ينجحوا قط، ولن ينجحوا الآن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
13 يونيو, 10:51 GMT
وأكد أن الانتخابات في روسيا ستُجرى في موعدها المحدد ووفقًا للقانون.

وتُعقد المرحلة الأولى من المؤتمر الثالث والعشرين لحزب "روسيا الموحدة" في موسكو، اليوم الأحد، حيث يُعتزم اعتماد قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الدوما التاسع.

ستُجرى انتخابات مجلس الدوما الروسي التاسع، في 20 سبتمبر/أيلول 2026، وسيُقام أكثر من 2200 حملة انتخابية على مختلف المستويات في يوم الاقتراع.
بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكراني
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