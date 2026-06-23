https://sarabic.ae/20260623/بوتين-القوات-الروسية-تحكم-قبضتها-وتسيطر-بشكل-شبه-كامل-على-مدينة-كونستانتينوفكا-بدونيتسك-1114624797.html

بوتين: القوات الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا بدونيتسك

بوتين: القوات الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا بدونيتسك

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T12:15+0000

2026-06-23T12:15+0000

2026-06-23T12:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/12/1114487368_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_9bbfa94ced82490bcbc3526a6fbb7294.jpg

وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الجامعات التابعة لوزارات الدفاع والطوارئ والأمن الفيدرالي والحرس الوطني والداخلية ولجنة التحقيق وخدمة السجون: "رجالنا يكملون حاليًا السيطرة على كونستانتينوفكا. لكن لا يزال هناك من يختبئ في الأقبية ويطلق النار".وردًا على سؤال أحد المشاركين عما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي سمحت بإطلاق طائرات مسيرة من أراضيها ضد روسيا تدرك العواقب، أجاب: "على ما يبدو، لا تدرك".وحول أن روسيا اضطرت لبدء العملية العسكرية الخاصة بعد تخلي الغرب عن اتفاقيات مينسك، أوضح: "لقد بدأوا عمليات قتالية في دونباس، واستخدموا الطيران والدبابات والمدفعية ضد المدنيين. تحملنا ثماني سنوات، وحاولنا التفاوض معهم، ثم أعلنوا أنهم لن يتفاوضوا ولن ينفذوا اتفاقيات مينسك. اضطررنا للدفاع عن الأشخاص الذين يعيشون هناك، والذين يعتبرون أنفسهم روسيين وجزءًا من العالم الروسي".وتابع: "لطالما تعرضنا للاستفزاز دائمًا، مرارًا وتكرارًا. وعندما بدأنا بالدفاع عن مصالحنا، كانوا يقولون: "انظروا، روسيا عدوانية". ثم يعودون فورًا إلى مواصلة تنفيذ ما خططوا له في الأصل".وحول أن جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تصرفتا وفق ميثاق الأمم المتحدة لكن لا أحد يريد أن يرى ذلك، قال: "لقد أجرتا استفتاءً؛ وأعلنتا عن سيادتهما كدولتين (مستقلتين) امتثالًا لميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل. تنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على: "لكل شعب الحق في تقرير مصيره".وأشار إلى أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كان لهما الحق بإبرام معاهدة مع روسيا.وأكد: "لا توجد أية انتهاكات في أي شيء، الأمر فقط أن لا أحد يريد أن يلاحظ ذلك".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكرانيبوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي

https://sarabic.ae/20260623/بوتين-يهنئ-خريجي-مؤسسات-التعليم-العسكري-العالي-في-موسكو-1114618293.html

https://sarabic.ae/20260622/بوتين-يضع-إكليلا-من-الزهور-عند-ضريح-الجندي-المجهول-1114587630.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي